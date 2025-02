La catena danese di negozi al dettaglio Normal arriva in Italia. Fondata nel 2013 a Silkeborg, conta oltre 850 punti vendita in 8 Paesi europei. Per espandersi nel Sud Europa, aprirà due negozi a Roma, nei centri commerciali RomaEst e Porta di Roma, a metà marzo. Un altro store è previsto al centro commerciale Milanofiori di Assago, vicino Milano.

Il debutto ufficiale di Normal in Italia è fissato per metà marzo, con l’apertura dei suoi primi due negozi a Roma. Questo traguardo è il risultato di una partnership con Klépierre Italia, leader nella gestione di centri commerciali.

Normal, il negozio danese arriva in Italia: store a Roma e Milano

Normal si distingue per il suo format originale, con una vasta gamma di prodotti per la cura personale, igiene, make-up, pulizia della casa e alimentari. Ogni settimana, oltre 100 nuovi articoli arricchiscono l’assortimento, che include anche prodotti per la bellezza, cibo, accessori per animali e articoli per la casa.

Fondato nel 2013 a Silkeborg, il marchio conta più di 850 negozi in otto Paesi europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Francia, Finlandia, Portogallo e Spagna) e impiega circa 13.700 persone.

Questo progetto in Italia ha l’obiettivo di creare un avamposto per far crescere ulteriormente le attività nel Sud Europa, ha spiegato Jesper Due, amministratore delegato di Normal. Ha inoltre sottolineato che anche nei due negozi di Roma i clienti troveranno sempre prodotti a prezzi stabili e convenienti, vivendo un’esperienza di shopping fantastica.