Norvegia, autobus con 58 passeggeri finisce in un lago: tre morti

Gravissimo incidente stradale in Norvegia: un autobus con 58 persone a bordo è finito in mare. Almeno tre i morti

Sono almeno tre le vittime del drammatico incidente stradale che ha coinvolto un autobus in viaggio su una strada norvegese andato a finire, per ragioni ancora da chiarire, in un lago. Inizialmente il North Rescue Center in Norvegia ha parlato di un numero di passeggeri compreso tra 60 e 70, numero successivamente ridotto a 58 come riportato dai media locali. Decine i soccorritori impegnati sul luogo dell’incidente.

Autobus va fuori strada e finisce in un lago: tre vittime

Secondo una prima ricostruzione dei fatti della polizia di Nordland, ripresa dal media norvegese Vg, il mezzo potrebbe essere uscito di strada a causa del ghiaccio presente su di essa, andando ad inabissarsi nel lago Asvatnet, nelle vicinanze di Raftsundet. Le forze dell’ordine hanno confermato che a bordo vi erano 58 persone e che almeno tre di esse sono decedute; è questo il primo bilancio del grave incidente, che comprende anche quattro persone gravemente ferite. Nella ricostruzione dei fatti la polizia ha aggiunto che alcuni passeggeri sono stati messi in salvo in una vicina scuola.

Quello coinvolto è un mezzo di linea, come affermato dalla compagnia di autobus Boreal. A bordo del veicolo erano presenti anche alcuni cittadini stranieri, le cui nazionalità non sono al momento state rese note.