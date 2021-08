Noto, turista mostra i glutei davanti alla cattedrale e pubblica la foto: 10mila euro di multa

Un turista ha mostrato i glutei davanti alla cattedrale di Noto, l'uomo è stato sanzionato con una maxi multa.

Un turista di Milano in visita a Noto (Siracusa) si è fotografato dinanzi alla cattedrale mentre mostrava i glutei. La foto è stata in seguito postata su Instagram. L’uomo è stato sanzionato con una maxi multa di 10.000 euro. L’immagine, intanto, è diventata virale.

Noto, turista mostra i glutei: mutande abbassate fino al ginocchio

Il turista in questione ha abbassato le mutande fino alle ginocchia. L’intero fondoschiena era in bellavista a favore della camera, con l’obiettivo di postare l’immagine sui social. Una goliardata che è costata cara all’uomo che ora dovrà pagare 10.000 euro di multa. Il turista, 37 anni, residente a Milano, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Noto per atti osceni in luogo pubblico.

Noto, turista mostra i glutei: quando è stata scattata la foto

Come informa Milano Today, la foto è stata scattata la notte dello scorso 17 agosto sulla scalinata della stupenda cattedrale di Noto, di arte barocca. Al turista non è bastato tenere per sé l’immagine, ma ha deciso di condividerla anche su Instagram dove è divenuta virale in breve tempo.

Noto, turista mostra i glutei: cittadini indignati

Oltre ai like conquistati sui social, la foto ha sucitato anche l’indignazione dei cittadini di Noto e non solo.

L’immagine è stata inviata alle forze dell’ordine. Le indagini della polizia hanno in seguito permesso di risalire all’identità del turista milanese che è stato multato e denunciato.