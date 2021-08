Sabrina Salerno, le foto con la maglietta bagnata conquistano i fan

La bellezza di Sabrina Salerno resta ineguagliabile e i suoi 53 sono portati benissimo: lo scatto con la maglietta bianca bagnata ha conquistato i fan.

Fisico mozzafiato e bellezza incantevole, sempre elegante e coinvolgente, solare ed energica: da anni Sabrina Salerno conquista i fan in un connubio perfetto di talento e fascino travolgente. Sui social le foto di Sabrina Salerno con la maglietta bagnata hanno conquistato i fan, che non hanno risparmiato commenti d’apprezzamento.

Sabrina Salerno con la maglietta bagnata: il suo fascino travolge i fan

Sabrina Salerno è solita farsi immortalare in scatti hot che conquistano davvero tutti. Le foto in bikini sono invidiabili: la cantante e showgirl appare sempre in ottima forma.

Complice il caldo intenso e mentre si gode le vacanze estive, ha deciso di regalare nuove sorprese ai suoi numerosi follower, i quali sembra abbiano particolarmente apprezzato.

La foto in stile “miss maglietta bagnata”, infatti, è stata un successone. Con i suoi 53 anni piace per la sua maturità e la raffinata bellezza che la contraddistingue. Nelle foto da “miss maglietta bagnata”, Sabrina si mostra con indosso una t-shirt bianca resa trasparente dall’acqua. Il suo décolleté è invidiabile e i follower sono al settimo cielo. Il post ha ottenuto un gran numero di “mi piace”, i commenti si susseguono di continuo e gli scatti sono ormai diventati virali sul web.

“Credo che possano dirti in tanti – se non tutti – che se partecipassi al concorso Miss maglietta bagnata arriveresti prima”, le scrive Sandra Milo in risposta alla foto pubblicata dalla celebre showgirl sul suo profilo Instagram. Altri le fanno eco: “Miss maglietta bagnata subito”, è la richiesta di molti.

“Ho finito lo zoom”, scrivono altri utenti. “Eh vabbe ma cosi fai venire un infarto anche a noi donne…

Che bomba sorella mia. Da donna ci vuole coraggio a seguirti”, ha commentato con il sorriso una fan della Salerno. “Le ragazzine ti fanno un baffo, una bomba”, dicono altri. “Sei una meraviglia, tanti complimenti” e “Sei pazzesca per i nostri occhi” sono tra i commenti più diffusi.

Ma anche: “Con questa hai vinto. Regina indiscussa dell’estate 2021 e tutte le altre mute”, “Sto male!”, “Così ci fai morire”, “Complimenti vivissimi, alla faccia della ragazzine, più invecchi e più ti fai bella”.

Sfortunatamente però, in mezzo a tanti commenti positivi, non sono mancate le parole degli haters, gli ormai abituali “leoni da tastiera” che trovano sempre il tempo per esprimere sui social le proprie cattiverie.

A Sabrina Salerno un utente ha scritto: “Ridicola a 50 anni fai ridere”.