Alle 19:00 di oggi, sabato 7 dicembre, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione, che celebra il completamento dei lavori di restauro della cattedrale di Notre-Dame, iniziati cinque anni fa e costati oltre 700 milioni di euro.

L’incendio e la cerimonia di inaugurazione della cattedrale di Notre-Dame

Il devastante incendio del 15 aprile 2019 distrusse la guglia, gran parte del tetto e delle pareti superiori, causando ingenti danni a numerose statue e opere d’arte. Nonostante l’intervento di circa 400 pompieri e le 15 ore di lavoro per domare le fiamme, l’edificio subì gravi danni, con gran parte di esso compromesso. Ora, però, dopo cinque anni di lavori e affrontando vincoli e difficoltà, è tutto pronto: oggi, sabato 7 dicembre 2024, si terrà in Francia l’attesa cerimonia di inaugurazione di Notre-Dame.

L’inaugurazione di Notre-Dame a Parigi, oggi sabato 7 dicembre

Cinque anni dopo l’incendio del 15 aprile 2019, la cattedrale riapre le sue porte. Dopo le prime immagini diffuse nei giorni scorsi dell’interno restaurato, oggi si terrà la cerimonia ufficiale di riapertura, alla quale parteciperanno numerosi capi di Stato e di governo.

Tra gli ospiti di Emmanuel Macron, ci saranno il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e alla premier Giorgia Meloni. Alla cerimonia sarà presente anche il principe William, che rappresenterà il re Carlo.

Le celebrazioni avranno inizio stasera alle 19. L’Eliseo e la Diocesi di Parigi hanno comunicato che l’intera cerimonia di riapertura di Notre-Dame si terrà all’interno della cattedrale a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso nell’atrio della cattedrale, seguito da un concerto inaugurale con diversi artisti nel sagrato.

“Sublime“, così il presidente francese ha definito l’interno della basilica, completamente restaurato, durante il suo ultimo sopralluogo prima della cerimonia di inaugurazione.

Oggi, a chi ha contribuito al restauro, verrà conferito il cosiddetto Diploma Notre-Dame, un attestato del loro impegno professionale e dell’alta qualità delle competenze riconosciute, come riportato in una nota diffusa dall’Eliseo.

Come accedere alla cattedrale di Notre-Dame

Per questa riapertura è stato attuato un imponente sistema di sicurezza. Il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha annunciato la mobilitazione di seimila poliziotti e gendarmi, insieme all’unità antiterrorismo dell’esercito, Sentinelle, e alla brigata fluviale del dipartimento di polizia.

La cerimonia di inaugurazione darà inizio a una settimana di festeggiamenti, denominata l’Ottava di riapertura, che si svolgerà dall’8 al 15 dicembre. I visitatori potranno accedere alla cattedrale con orari eccezionali, con apertura fino alle 22, mentre a partire dal 16 dicembre, si tornerà agli orari consueti, dalle 7:45 alle 19:00.

La prima messa aperta al pubblico, in programma domenica sera alle 18:30, sarà disponibile solo su prenotazione, ma i biglietti sono già esauriti in breve tempo. Nel frattempo, si valuta la possibilità di introdurre un biglietto da 5 euro per i turisti, i cui ricavi sarebbero destinati alla manutenzione del patrimonio francese.