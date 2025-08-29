Novara è scossa dalla tragica morte di un 20enne, rimasto vittima di un’aggressione. Il giovane è stato identificato e le autorità hanno disposto l’autopsia. L’episodio ha riacceso l’allarme sulla sicurezza in città e sulla violenza tra giovani, mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare eventuali responsabili.

Lutto a Novara: giovane trovato ferito muore in ospedale

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un ragazzo è stato rinvenuto gravemente ferito in un’area di parcheggio vicino al sottopassaggio pedonale di via Gnifetti, verso il quartiere Santa Rita, a Novara. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore, ma è deceduto poco dopo il ricovero a causa di una profonda ferita al torace. Le circostanze dell’aggressione restano ancora incerte, e le autorità mantengono il massimo riserbo sulle dinamiche dell’episodio.

Novara, morto durante un’aggressione: il 20enne è stato identificato

Grazie ai rilievi della Polizia Scientifica e alle indagini condotte nelle ultime ore, il giovane è stato identificato come Kamal Kharbouch, di origine marocchina e senza fissa dimora.

L’autopsia, fissata per lunedì 1° settembre e affidata al medico legale Luca Tajana, dovrà chiarire se la ferita mortale sia stata provocata da un oggetto appuntito o da un colpo di arma da fuoco senza foro di uscita. Alcuni elementi raccolti dagli investigatori, insieme a testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, indirizzano le indagini verso possibili collegamenti con il mondo dello spaccio di droga, mentre si cerca di rintracciare le persone presenti sul luogo al momento dell’aggressione.