Novara, trovato morto dopo 7 mesi il giornalista Pier Attilio Trivulzio: aveva 83 anni

Il mondo del giornalismo è stato sconvolto in queste ultime ore da una scomparsa alla quale risulta difficile credere. Il noto giornalista Pier Attilio Trivulzio è stato ritrovato morto dopo 7 mesi in un appartamento situato a Novara, nel quartiere S. Agabio a Novara. Stando a quanto si apprende, l’allarme era stato lanciato da alcuni amici della Brianza che da tempo non avevano notizie dell’uomo.

Morto il giornalista Pier Attilio Trivulzio: il cadavere è stato ritrovato dopo 7 mesi

Non sarebbe chiaro come il giornalista possa aver trovato la morte. L’uomo – emerge tuttavia dai primi accertamenti – sarebbe deceduto per cause naturali a 83 anni. Il cadavere del pensionato sarebbe stato ritrovato mummificato. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco così gli uomini della Questura e il medico legale. Pare che a Novara non avesse parenti.

Il cordoglio dei colleghi

Nel frattempo sono stati molti i colleghi ad aver scritto un messaggio di cordoglio sui social in memoria di PAT – così veniva chiamato affettuosamente Pier Attilio Trivulzio sui social: “Ho appena avuto una notizia tristissima che fa davvero male al cuore”, è una delle tante frasi che è possibile leggere su Facebook. Molte le testate per le quali Trivulzio ha collaborato: dall’Espresso, passando per Il Giorno, l’ANSA o ancora La Notte.