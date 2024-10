Channing Tatum e Zoë Kravitz si sarebbero separati dopo tre anni di relazione, a un passo dal matrimonio. La notizia della rottura arriva dal magazine americano People.

La fine della relazione tra Channing Tatum e Zoë Kravitz

Diverse fonti confermano che Zoë Kravitz e Channing Tatum avrebbero annullato il loro fidanzamento dopo tre anni di relazione. I due si erano incontrati durante le riprese di Blink Twice, il film che ha segnato il debutto di Kravitz alla regia.

In una recente intervista a Esquire, Kravitz aveva discusso della loro relazione a distanza, con Tatum che vive a Los Angeles insieme alla figlia Everly, avuta dall’ex moglie Jenna Dewan, mentre Kravitz risiede a New York.

Per il momento nessuno dei due, né i loro portavoce, ha confermato o smentito la notizia della rottura.

Le foto di Zoë Kravitz senza anello

Nelle ultime settimane, Zoë Kravitz era stata avvistata senza l’anello di fidanzamento, incluso una recente uscita pubblica con l’attrice Shailene Woodley, sua collega in Big Little Lies.

Il matrimonio tra Channing Tatum e Zoë Kravitz

Zoë Kravitz, in recenti interviste, aveva spiegato che lei e Channing Tatum non avevano ancora fissato una data per il matrimonio, nonostante le affermazioni del padre Lenny, secondo cui il matrimonio sarebbe avvenuto l’anno prossimo:

“È letteralmente una cosa che ci siamo detti al volo“, aveva precisato Kravitz.

Poi aveva aggiunto:

“Forse ho detto, l’anno prossimo sarebbe carino”.

Al momento, non è chiaro perché le strade tra i due si siano divise.