La storia d’amore tra Gaia Gigli e Daniele Paudice è giunta al termine. A confermare ufficialmente la rottura è stata Gaia stessa, mentre Daniele, ex tronista della passata edizione di Uomini e Donne, ha svelato i suoi motivi relativi alla rottura attraverso un video sui social.

Le parole di Daniele Paudice dopo la rottura con Gaia Gigli

Inizialmente, l’ex tronista aveva scelto di rimanere in silenzio, ma poche ore fa ha deciso di rompere il silenzio sui social, rivelando la sua verità. L’ex tronista ha precisato che non si aspettava che la ragazza decidesse di ufficializzare la loro rottura sui social in così breve tempo:

“Come ben sapete io e Gaia non stiamo più insieme. Era da un po’ che le cose non andavano più bene, ma comunque io non mi aspettavo che lei, dopo un giorno che abbiamo litigato, andasse online subito. Sono rimasto un po’ deluso da questa situazione ma comunque le cose stanno così”.

Inoltre, Daniele ha aggiunto:

“Tralasciando questo vi voglio dire che Gaia è una bravissima ragazza e una brava persona. Le cose non sono andate, non hanno funzionato anche perché ci siamo resi conto, dopo un po’, che noi siamo veramente due persone diverse. Detto questo, adesso ho bisogno del tempo per metabolizzare tutto questo, prendermi cura di me stesso”.

L’annuncio della rottura di Gaia Gigli

Pochi giorni fa, Gaia Gigli aveva annunciato la rottura sul suo profilo Instagram:

“Non so da dove iniziare, perché non sono molto brava con le parole, non sono brava a parlare e non sono molto brava con i discorsi. Quindi, non farò troppi giri di parole e andrò subito al dunque. Molte di voi l’avranno già intuito: io e Daniele ci siamo lasciati. Ho messo tutta me stessa in questa relazione“.

Il tronista napoletano, il 23 maggio 2024, dopo aver visto le clip delle ultime due esterne insieme alle corteggiatrici, Gaia Gigli e Marika Abbonato, aveva fatto la sua scelta al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi sotto una pioggia di petali rossi.