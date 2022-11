Nubifragio in Irpinia, strade allagate: il Comune di Montella chiede di non uscire in auto

Nubifragio in Irpinia: strade allagate e fiumi di fango, il Comune chiede di non usare l'auto. Disagi dovuti al maltempo anche a Napoli e nel Salernitano.

Una forte bomba d’acqua si è abbattuta in Irpinia, causando violenti fiumi di fango. Il Comune ha chiesto di non uscire in auto a seguito del nubifragio in Irpinia.

Nubifragio in Irpinia: strade allagate e fiumi di fango

Un forte nubifragio si è abbattuto in Irpinia fin dalla mattina di venerdì 4 novembre.

In particolare, nel Comune di Montella, dove era in atto la Sagra della Castagna, si è creato un violento fiume di fango che ha trascinato via alcuni stand e anche un frigorifero, come emerso dai social.

L’allerta è stata lanciata fin da subito con la protezione civile e i vigili del fuoco che si sono immediatamente mossi per organizzare i soccorsi. L’allerta meteo gialla, come comunicato dalla Protezione Civile regionale, resterà fino alla giornata di domani, sabato 5 novembre.

Nubifragio Irpinia, il Comune: “Non uscite in auto”

La situazione critica e pericolosa ha portato il Comune di Montella a chiedere. ai cittadini di non uscire con le proprie auto, soprattutto sul percorso della Sagra della Castagna.

Nel resto del Salernitano la situazione non sembra essere migliore. Nella zona di Fisciano e Mercato San Severino sono infatti molte le strade e i sottopassi completamente allagati. Gli ultimi aggiornamenti hanno inoltre visto un blocco sulla superstrada Avellino-Salerno, con code di 10 chilometri.

Nel pomeriggio una forte bomba d’acqua ha colpito anche la città di Napoli, dove il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura immediata di giardini, parchi e cimiteri pubblici.

