Nuova Delhi, incidente in ospedale: paziente cade in ascensore

In un ospedale di Nuova Delhi un paziente è rimasto schiacciato da un ascensore rotto. Il paziente non è in pericolo di vita.

In un ospedale di Nuova Delhi, un paziente si è fratturato il corpo dopo esser stato schiacciato da un ascensore rotto. L’uomo è stato soccorso tempestivamente dagli infermieri e non è in pericolo di vita. Al momento della caduta, l’ascensore era oggetto di manutenzione da parte di alcuni operai.

Lo scorso 8 ottobre in un ospedale di Nuova Delhi (India) un paziente è rimasto vittima di un increscioso incidente: l’ascensore su cui si trovava si è rotto, facendolo cadere dalla sua barella.

Gli infermieri hanno subito bloccato l’ascensore, salvando l’uomo che si è solo fratturato alcune ossa del corpo, ma non è in pericolo di vita. L’intero fatto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, attive 24 ore su 24.

Al momento non si conoscono le cause del cedimento dell’ascensore, ma si ritiene che al momento della caduta ci fossero degli operai intenti a fare manutenzione, ma pare che nessun infermiere fosse a conoscenza dei lavori, e che sullo stesso ascensore non ci fossero attaccati avvisi.

Le telecamere di sicurezza però hanno registrato l’intera situazione e in poco tempo la registrazione è diventata virale sui social, raggiungendo migliaia di visualizzazioni e ottenendo centinaia di commenti.

A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient’s body to rupture, but God’s measure saved him.

It is believed that there were workers maintaining the elevator and

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6

— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) October 13, 2022