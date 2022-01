Nuova mappa Ue delle zone a rischio Covid: tutta l’Europa in area rosso scuro

Nuova mappa Ecdc rischio covid paesi UE: Europa occidentale e meridionale in rosso scuro

Nella nuova mappa del rischio covid nei paesi dell’UE pubblicata dall’Ecdc l’Italia appare ormai tutta completamente in rosso scuro così come l’Europa Occidentale e Meridionale.

UE, la mappa covid in Italia: tutta in rosso scuro

Come ogni giovedì, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la mappa del rischio Covid nei paesi UE sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente.

Nell’ultima mappa – aggiornata al 13 gennaio – l’Italia appare tutta in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. In rosso scuro infatti vengono evidenziate le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti. L’unico cambiamento rispetto la settimana precedente è stato il passaggio Sardegna dalla zona rossa al rosso scuro.

Mappa rischio covid: in rosso scuro l’Europa Occidentale e Meridionale

Ma l’Italia non è la sola a finire colorata di rosso scuro.

Risultano infatti con il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19 anche tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale.

Mappa rischio covid, i paesi in rosso

In rosso risultano solo a Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Occorre ricordare che in rosso si trovano le Regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4% o che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti.

A far capire la portata della situazione, la constatazione che salta subito agli occhi: non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde).