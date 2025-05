Un passo avanti per il sistema giudiziario

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha recentemente lanciato una nuova piattaforma dedicata all’inoltro di segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari. Questa iniziativa, che segna un’importante evoluzione nel modo in cui vengono gestite le segnalazioni nel settore giuridico, è stata concepita per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario.

L’idea è quella di fornire a avvocati e praticanti uno strumento utile non solo per segnalare disfunzioni e criticità, ma anche per evidenziare aspetti positivi e virtuosi del lavoro svolto dagli Uffici Giudiziari.

Segnalazioni positive e negative

La nuova procedura, già abbozzata durante il governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 dall’attuale governo Meloni-Nordio, consente di inviare segnalazioni sia negative che positive riguardanti i magistrati. Queste segnalazioni devono riferirsi a fatti concreti, come comportamenti che possano evidenziare una mancanza di indipendenza nella funzione giurisdizionale o una preparazione giuridica inadeguata. L’Ordine degli Avvocati di Milano sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita da parte di una commissione consiliare, che valuterà la significatività e la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Impatto sulla professionalità dei magistrati

Le segnalazioni ritenute significative verranno trasmesse ai capi degli uffici competenti e potranno essere utilizzate dall’Ordine per esprimere pareri sulla professionalità dei magistrati in occasione delle nomine e delle conferme degli incarichi direttivi. Questo nuovo sistema rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità del servizio giuridico offerto ai cittadini, garantendo maggiore trasparenza e responsabilità. Inoltre, l’Ordine assicura che tutti i dati personali inseriti nella piattaforma saranno trattati in conformità con le normative vigenti sulla privacy, garantendo correttezza, liceità e trasparenza nel trattamento delle informazioni.