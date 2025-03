Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

Il , Garlasco, un piccolo comune in provincia di Pavia, è stato teatro di un omicidio che ha scosso l’Italia. Chiara Poggi, una giovane di 26 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione, e da quel giorno il caso ha suscitato un’attenzione mediatica senza precedenti. Nonostante le indagini iniziali, il colpevole non è mai stato definitivamente identificato, e il caso è rimasto aperto per anni, alimentando speculazioni e teorie.

Riapertura delle indagini e nuove tecnologie

Recentemente, l’inchiesta ha preso una nuova piega con la riapertura del caso. Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, un uomo che era già stato indagato nel 2017, ha confermato che la sua posizione è stata nuovamente esaminata. Gli inquirenti stanno ora conducendo un lavoro d’indagine complesso, che include analisi scientifiche avanzate. Tra queste, un tampone salivare prelevato da Sempio, per verificare eventuali corrispondenze con il materiale genetico rinvenuto sulla scena del crimine e sotto le unghie della vittima.

Il ruolo degli esperti e le testimonianze

Per far luce su questo caso irrisolto, gli inquirenti stanno collaborando con esperti di alto livello nel campo della genetica forense. La speranza è che le nuove tecnologie possano fornire risposte definitive e contribuire a risolvere un mistero che dura da oltre 16 anni. Nel frattempo, i carabinieri stanno risentendo gli amici di Sempio, incluso Marco Poggi, il fratello della vittima, per raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze. Lovati ha sottolineato che non ci sono dubbi sull’innocenza del suo assistito, affermando: “È innocente e non abbiamo nulla da temere”.