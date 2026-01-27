Nuove Iniziative del Governo Canadese per Rendere gli Alimenti Più Accessibili ai Cittadini

Il governo canadese ha introdotto un'iniziativa innovativa per sostenere le famiglie a basso reddito, offrendo misure concrete per alleviare le difficoltà economiche e promuovere il benessere sociale.

In un momento in cui le famiglie canadesi affrontano un aumento dei costi degli alimenti e delle necessità quotidiane, il primo ministro Mark Carney ha rivelato un ambizioso programma di aiuti per migliorare la situazione economica di oltre 12 milioni di cittadini. Questo pacchetto, presentato durante una conferenza stampa, mira a fornire un sostegno significativo a chi si trova in difficoltà finanziaria.

Dettagli del Canada groceries and essentials benefit

Il fulcro di questa iniziativa è il Canada groceries and essentials benefit, che rappresenta una riforma del precedente Goods and Services Tax (GST) credit. A partire da quest’anno, il governo prevede un incremento del 25% del credito GST per i prossimi cinque anni. La misura è stata concepita per offrire un sostegno immediato e tangibile alle famiglie canadesi, specialmente a quelle con un reddito inferiore.

Supporto finanziario per le famiglie

Oltre al nuovo beneficio, il governo prevede anche un pagamento una tantum che corrisponderà a un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Questo significa che una famiglia di quattro persone potrebbe ricevere fino a $1890 nel 2026, seguito da circa $1400 all’anno nei successivi quattro anni. I singoli, invece, possono aspettarsi un importo massimo di $950 quest’anno.

Impatto sull’economia canadese

La misura, che comporta un costo di circa 3,1 miliardi di dollari canadesi nel primo anno e tra 1,3 miliardi e 1,8 miliardi nei quattro anni successivi, è stata introdotta per rispondere alle pressioni crescenti da parte dell’opposizione, che chiedeva misure più incisive per abbattere i costi dei beni di prima necessità.

Nonostante un rallentamento dell’inflazione generale, che si attesta al 2,4% a dicembre, i prezzi alimentari continuano a lievitare, influenzati da fattori globali e locali, come le interruzioni della catena di approvvigionamento e le tariffe statunitensi. Secondo Tony Stillo di Oxford Economics, l’inflazione alimentare rimane elevata a causa di tali pressioni.

Iniziative per le imprese

In aggiunta, il governo ha messo a disposizione 500 milioni di dollari canadesi dal Fondo Strategico di Risposta per supportare le imprese nel fronteggiare i costi delle interruzioni della catena di approvvigionamento, evitando così che tali spese ricadano sui consumatori. È inoltre previsto un Fondo per la sicurezza alimentare di 150 milioni di dollari canadesi per le piccole e medie imprese.

Una risposta alle sfide economiche globali

Il primo ministro Carney ha affermato che il panorama economico mondiale è in continua evoluzione, creando incertezze per lavoratori e aziende. In questo contesto, il governo canadese si sta concentrando su ciò che può controllare: costruire un’economia più forte e accessibile per tutti i canadesi.

Queste nuove misure sono state presentate proprio mentre il Parlamento riprendeva le sue attività dopo la pausa invernale. Le pressioni da parte dei partiti di opposizione, unite all’incertezza causata dalle politiche commerciali statunitensi, hanno spinto Carney a diversificare le esportazioni canadesi, puntando a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, che rappresentano il principale partner commerciale del Canada.

Il Canada groceries and essentials benefit segna un passo significativo per sostenere le famiglie in difficoltà e affrontare le sfide economiche attuali. Con un impegno deciso verso il miglioramento della sicurezza alimentare e del potere d’acquisto, il governo di Carney sta cercando di garantire un futuro più stabile per tutti i canadesi.