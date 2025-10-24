Nuove Misurazioni Antropometriche di Andrea Sempio: Il Caso di Garlasco Svelato

Il caso di Garlasco, risalente al 2007, continua a suscitare interesse e discussioni a causa di recenti sviluppi nelle indagini. Andrea Sempio, attualmente sotto inchiesta, è stato convocato presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano per eseguire misurazioni antropometriche che potrebbero rivelarsi cruciali per l’evoluzione del caso. Questi esami comprendono la misurazione di caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso, elementi che verranno confrontati con le lesioni riscontrate sul corpo di Chiara Poggi e le analisi delle macchie di sangue effettuate dal Ris di Cagliari.

Il contesto del delitto di Garlasco

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, ha portato alla condanna di Alberto Stasi, considerato l’unico colpevole fino ad ora. Tuttavia, nuove indagini, guidate dalla patologa forense Cristina Cattaneo, stanno rivedendo le dinamiche della scena del crimine. Questo riesame medico-legale ha l’obiettivo di chiarire le cause della morte di Chiara e di rivalutare i reperti raccolti durante le indagini iniziali, in un tentativo di scoprire eventuali elementi trascurati all’epoca.

Le misurazioni antropometriche di Sempio

Il 37enne Sempio si è presentato all’Istituto di Medicina Legale insieme ai suoi legali e a un consulente tecnico. Le misurazioni effettuate oggi rivestono un’importanza particolare per il confronto con le evidenze raccolte nel 2007. La dottoressa Cattaneo e il suo team stanno analizzando non solo i dettagli fisici di Sempio, ma anche le lesioni sul corpo di Chiara, nella speranza di chiarire eventuali collegamenti tra i due.

Dichiarazioni di Andrea Sempio

In una recente intervista, Andrea Sempio ha affrontato il tema di uno scontrino collegato al giorno dell’omicidio. Ha dichiarato con fermezza di essere lui l’autore del ritiro dello scontrino, contraddicendo le affermazioni di un presunto testimone. Questo scontrino, datato alle 10.18 del 13 agosto 2007, rappresenterebbe la prova di un suo spostamento a Vigevano in quel momento. Sempio ha sottolineato che una maggiore attenzione alle immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbe potuto avvantaggiare la sua posizione.

Controversie legate al difensore

Sempio ha discusso del suo ex avvocato, Massimo Lovati, evidenziando come si sia allontanato a causa di divergenze nelle strategie legali. Ha espresso rispetto per Lovati, ma ha dichiarato di sentirsi sopraffatto da un sistema legale complesso, in cui ha dovuto affrontare costi elevati senza avere riferimenti chiari. Ha chiarito che la somma di 35mila euro versata a Lovati non ha alcun legame con la corruzione, contrariamente a quanto affermato da alcune voci.

Rivalutazione delle prove e delle testimonianze

Il clima attuale delle indagini è caratterizzato da un’analisi approfondita delle prove e da una revisione di testimonianze passate. Sempio ha negato ogni coinvolgimento con le pratiche di corruzione, spiegando che il taccuino trovato a casa sua conteneva appunti sulle spese legali, privi di significato illecito. Ha respinto le insinuazioni riguardanti un presunto piano per influenzare le indagini, sottolineando che le sue interazioni con gli avvocati sono sempre state trasparenti.

Il movente e le relazioni personali

In merito al presunto movente del delitto, Sempio ha dichiarato di aver visto Chiara solo in rare occasioni, definendo la loro conoscenza come superficiale. Ha inoltre considerato inappropriato l’uso di dettagli sulla vita privata di Chiara per alimentare narrazioni speculative. La sua negazione di un rapporto intimo con la vittima e l’enfasi sulla distanza tra i loro mondi sono indicative della sua posizione nel caso.

Il caso di Garlasco continua a evolversi con nuove indagini e misurazioni, che potrebbero influenzare il corso della giustizia. Con il passare del tempo, la verità potrebbe finalmente emergere, consentendo di fare chiarezza su una vicenda che ha profondamente segnato la comunità.