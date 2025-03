C’è fermento per quanto riguarda i tre giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi, di cui ancora non si conoscono i nomi: un nuovo giudice, in particolare, fa molto parlare di sé. Lo scorso weekend il Corriere della Sera ha rivelato che nell’ultima fase di questa edizione di Amici potrebbe intervenire Amadeus, presente anche sul Nove con due nuovi programmi, Starstruck e Raid The Cage.

L’ipotesi di un nuovo giudice al Serale di Amici di Maria De Filippi

Nel frattempo, Il Messaggero parla di un nuovo giudice per il talent: “Si parla di una possibile partecipazione fissa al talent show, magari come giudice del serale, affiancando personalità già rodate nel programma. L’ipotesi non è così improbabile”. Ma di chi si tratta? “Ha già esperienza nel ruolo di giudice, avendo ricoperto questo ruolo per diverse edizioni di X Factor. Il rapper, al momento impegnato a rilanciarsi nel mondo della musica, ha sempre dimostrato un forte interesse per il mondo della tv e dei talent“.

Chi sarà il nuovo giudice al Serale di Amici

Ebbene, domenica Fedez è stato ospite di Maria De Filippi ad Amici giudicando le esibizioni dei ragazzi. Anche l’agenzia di stampa Adnkronos ha annunciato della possibilità che il rapper milanese diventi uno dei giurati del serale del talent di Maria de Filippi. “Dopo la presenza di Fedez ieri pomeriggio in veste di giudice nella puntata domenicale di ‘Amici’, impazzano i rumors su un possibile ingaggio del rapper, tornato prepotentemente sulla scena musicale con la partecipazione a Sanremo, come giudice della fase serale del programma di Maria De Filippi. Il nome di Fedez si aggiunge così alle indiscrezioni sempre più insistenti sulla possibile presenza come giudice del serale di Amadeus, anche lui comparso nelle scorse settimane come giudice di una puntata pomeridiana della domenica. A conferma degli ottimi rapporti di Amadeus con Maria De Filippi c’è anche la partecipazione del conduttore, insieme con la moglie Giovanna Civitillo, ad una puntata di ‘C’è Posta Per Te’. Per ora, nessuna notizia sul Serale di ‘Amici’ è stata ufficializzata dalla Fascino, la società di produzione della De Filippi, né da Mediaset. Ma nessuna indiscrezione è stata nemmeno smentita”.