Fedez sbarca ad Amici portando la sua esperienza e il suo occhio critico nel talent di Maria De Filippi. Durante la puntata, il rapper si è confrontato con i giovani artisti in gara, offrendo consigli e osservazioni mirate per aiutarli a crescere nel loro percorso musicale. Con la sua schiettezza e il suo punto di vista da professionista del settore, non ha esitato a sottolineare punti di forza e aspetti da migliorare, dando ai concorrenti spunti preziosi per affrontare al meglio la competizione.

Amici, Fedez canta e dà consigli a Trigno e Vybes

Cinque allievi si sono esibiti per conquistare la maglia del serale, non avendo ottenuto i tre voti necessari dai professori. Per accedere alla fase finale, infatti, serve l’approvazione di tutti i coach. La gara prevedeva l’esecuzione di cover scelte dai ragazzi per esprimere al meglio il loro talento. Tra i primi a esibirsi, Trigno ha cantato un brano di Tommaso Paradiso, spingendo Fedez a dargli un consiglio sull’interpretazione:

“È un brano personale di Tommaso Paradiso. Ci sono due modi per giudicare questo pezzo, visto che non è un brano da capriole vocali, dal punto di vista dell’esecuzione niente da dire, è un brano lineare. Poi c’è l’intenzione, quello che si sente quando canti, ecco si poteva fare di più su quel punto, però essendo un brano personale, è sempre molto difficile stabilirlo”.

È il turno di Vybes, che nella cover scelta per la gara inserisce alcune barre. Fedez si sofferma proprio su questo aspetto, chiedendogli conferma che siano sue e quale fosse il tema trattato. Il ragazzo spiega di aver parlato della musica in generale, ma il rapper gli fa notare che si è concentrato più sul flow che sul contenuto, suggerendogli di trovare un equilibrio tra i due elementi. Infine, Vybes accoglie il consiglio, dicendo che ne farà tesoro in futuro.

Amici, il look di Fedez

Il rapper fa il suo ingresso in studio accolto dagli applausi del pubblico. Indossa un outfit total black e ha uno sguardo concentrato mentre si prepara a esibirsi con Battito, il brano che ha conquistato il quarto posto a Sanremo. Questo segna il suo ritorno in televisione dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, e la reazione non si fa attendere: entusiasmo in studio e commenti positivi sui social, a conferma del grande seguito che continua ad avere il rapper.

Fedez sembra aver abbandonato lo stile da rapper che lo ha contraddistinto per anni, fatto di abiti larghi e sneakers, per abbracciare un look più elegante e minimalista. Dopo il suo ritorno in TV, ospite ad Amici, ha scelto un total black firmato Versace: completo sartoriale con pantaloni classici e camicia abbottonata fino al collo, lasciando vedere solo i suoi tatuaggi. A completare l’outfit, stivaletti di pelle e un tocco sobrio senza lentine nere, ormai sostituite da uno stile più raffinato.