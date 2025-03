Domenica 9 marzo, la puntata di Amici si arricchisce con la presenza di Fedez, ospite d'onore in vista del serale. Tutte le anticipazioni.

Domenica 9 marzo, la puntata di Amici promette di essere ancora più speciale grazie alla presenza di Fedez, che sarà ospite del programma. Il rapper sarà sul palco del programma di Canale 5 insieme ad alcuni colleghi.

Amici, Fedez ospite speciale della puntata di domenica 9 marzo

Dopo l’esperienza a Sanremo 2025, Fedez arriva ad Amici per una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. Il cantante sarà ospite della trasmissione dove si esibirà con “Battito”, il brano presentato al Festival. Sarà l’occasione per riascoltare il pezzo e scoprire come sta Fedez. L’artista potrebbe parlare con gli allievi o raccontarsi a Maria De Filippi, condividendo il suo rapporto con la musica.

SuperGuidaTv rivela che, oltre al rapper, arriveranno Noemi, Rkomi, Petit e Marisol, due ex allievi. Inoltre, Maria De Filippi rivelerà i concorrenti che accederanno al Serale, dando il via alla nuova fase del programma.

Amici: le anticipazioni della puntata di domenica 9 marzo

Durante la registrazione, è stato rivelato che il Direttore Artistico del Serale sarà Stephane Jarny e, secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, tutti gli allievi rimasti senza maglia accederanno al Serale, tranne uno.

Nella puntata registrata oggi, che andrà in onda domenica 9 marzo 2025, l’unico eliminato sarà Deddè, che non è riuscito a ottenere la maglia d’oro. Gli altri allievi, Senza Cri, Luk3, TrigNO e Vybes, sono riusciti a conquistare il pass per il Serale grazie a un nuovo meccanismo.

Il Serale di Amici prenderà il via sabato 22 marzo, ma nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli sullo show. Non ci resta che attendere.