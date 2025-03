Durante Pulp Podcast, Fedez ha parlato della cover per Sanremo 2025 e si è scusato con Carlo Conti.

Nella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo, Fedez e Marco Masini hanno presentato una nuova versione di “Bella Stronza”. L’esibizione ha catturato l’attenzione del pubblico, sia per la forza emotiva del brano che per il legame con la separazione da Chiara Ferragni. Dopo il Festival, il rapper è tornato sull’argomento, condividendo nuove rivelazioni in un episodio di Pulp Podcast.

Fedez, la rivelazione sulla cover scelta per Sanremo

Inizialmente, il rapper aveva scelto di esibirsi con ‘Boy Band’ dei Velvet insieme al gruppo Fu*k Your Clique per la serata delle cover. Tuttavia, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha richiesto un altro duetto e, di conseguenza, una canzone diversa.

“Avevo pensato di cantare con questi artisti, dovevano esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato ‘Carlo Conti non vuole cantanti che parlano di sbor*a’.

E, a proposito, il rapper ha approfittato di questa occasione per scusarmi pubblicamente con Carlo Conti, dato che la fanbase dei Fu*k Your Clique gli ha rivolto commenti accompagnati dall’hashtag Free sb**ra.

Le polemiche sul brano ‘Bella Stronza’

Anche la scelta di Fedez di portare “Bella Stronza” ha, però, sollevato speculazioni sul suo legame con la vita privata, soprattutto dopo la separazione da Chiara Ferragni e i rumors su una relazione con Angelica Montini. In molti hanno interpretato il brano e le modifiche al testo come un riferimento a queste vicende, senza però conferme ufficiali.

Fedez ha ringraziato Marco Masini per avergli dato l’opportunità di lavorare su una canzone così significativa, definendolo un “grandissimo onore“. Ha anche spiegato che, nonostante la tensione iniziale, si è divertito molto durante l’esperienza sul palco. Inoltre, in un episodio del suo podcast, Masini ha raccontato che con “Bella Stronza” si sono sentiti “soli contro tutti“, ma alla fine sono riusciti a ottenere un “bellissimo risultato”.