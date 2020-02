Giocare a poker?Sì, ma è importante farlo con stile e classe. Esiste davvero il bon ton del giocatore perfetto, quando si parla di poker nell’era del Texas Holdem, oppure è solo uno dei tanti trend topic nell’era del lifestyle più sfrenato? Ci siamo posti questo interrogativo per demolire alcuni miti e stereotipi abusati, nel campo del gioco d’azzardo e nello specifico per quanto concerne la categoria degli skill games di cui il poker fa parte. Basti guardare lo stile e il look di alcuni tra i più noti e famosi pokeristi di ultima generazione sia in campo europeo che statunitense, per avere maggiori elementi per analizzare questo argomento.

Quali sono i motivi per cui oggi il gioco del poker è ritenuto, a livello unanime, il gioco con maggior stile?

Il gioco del poker è la prima specialità ad aver acquisito a pieno diritto il titolo di skill games, come dimostrato anche in sede di Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che si tratta di un gioco in cui è l’elemento di abilità a prevalere sull’alea. Che cosa significa? Parliamo di un gioco fatto con le carte, anche in versione digitale le regole non cambiano affatto, dove gli skill, ovvero l’intelligenza, la capacità decisionale, il coraggio e la scaltrezza fanno la differenza e vanno a caratterizzare le specifiche che fanno progredire il gioco e il giocatore. Si tratta in effetti di un gioco dove il numero di utenti attivi può quindi variare da 2 a un massimo di 10, per tavolo, dove lo scopo sarà sempre il medesimo: superare con il proprio punteggio la combinazione del nostro avversario, con cinque carte di cui 2 personali e nominali e 5 in comune a disposizione. Il gioco si avvale quindi di una sua grammatica fondamentale, la quale può essere acquisita sia in sede teorica, ma che in fase pratica che ne costituisce l’elemento distintivo, come in ogni tipo di disciplina di carattere ludico.

Qual è quindi il confine che separa il gioco d’azzardo dal poker sportivo?

La domanda in questo caso deve tener presente quanto emesso dalla Cassazione che ha stabilito come un torneo di poker debba essere organizzato in modo lecito e trasparente. Punto primo: un torneo deve essere organizzato con un numero massimo di partecipanti e una cifra di importo contenuto. Questo si può effettuare sia dal vivo, sia in modalità online, le modalità di registrazione ai tornei di poker online avviene nel modo del tutto trasparente. Ad esempio quando vogliamo iscriverci ad un torneo di poker texano possiamo visitare uno dei siti con licenza come Texas holdem poker 888 dove troviamo sia le regole generali del gioco che il funzionamento dei tornei, una modalità dove tutti i partecipanti, che in gergo vengono più comunemente chiamati players, avrà quindi le medesime possibilità dei propri avversari di vincere le prime mani a eliminazione diretta al fine di accedere al tavolo finale, dove la posta in gioco diventa gradualmente e sistematicamente più alta, ma sempre con la stessa base di partenza. Le regole del gioco del poker sportivo non cambiano, visto che sia che si punti un piccolo buio di un euro, sia che si punti invece una cifra più cospicua, saranno sempre le carte a fare la differenza.

Il gioco del poker oggi: che cosa è cambiato e quali sono le caratteristiche fondamentali

Tuttavia, ci sono altre abilità e possibilità che l’esperto giocatore di poker può utilizzare e sfruttare a proprio vantaggio. Tutti sicuramente conosceranno la possibilità di bluff e di portare a segno una mano, pur non avendo un punteggio superiore rispetto ai nostri avversari. In questo caso però si parla comunque di abilità, sotto il profilo della psicologia del giocatore. Come è stato più volte spiegato, è importante la postura, la gestualità e il linguaggio del corpo, stratagemmi che negli Stati Uniti e in generale nel Nord America, vengono studiati già da più di un secolo, tanto che sono stati pubblicati diversi manuali e saggi critici che spiegano come la psicologia del poker possa avere effetti e fare la differenza al tavolo verde del casinò. Oggi però molti giocatori partono dalla base delle poker room, dove tutto questo tipo di logica e di psicologia assume dei connotati differenti, visto che tutta la parte psicologica e posturale viene meno, attraverso lo schermo e il monitor di un computer o di un tablet. Nonostante questo tipo di difficoltà, ci sono degli schemi e delle regole standard che anche attraverso il gioco online vengono mantenute e vanno a caratterizzare la versione digitale del Texas Hold’Em.

Il ruolo dell’innovazione tecnologica nel gioco online attuale

L’innovazione tecnologica ha reso il gioco online, e in particolare, quello costituito dalle poker room, sempre più dinamico, anche se ci sono state delle problematiche risolte solo nel tempo, attraverso l’utilizzo e i software e componenti di ultima generazione che rendevano di fatto l’industria del gambling una delle più virtuose e operative, sia in Europa che nel resto del mondo, in particolare con Canada e Stati Uniti al primo posto, per quanto riguarda la creazione dei software che si basano su sistemi di crittografia sicuri e sempre più validi, visto che il gioco è in funzione delle vincite in denaro. Questo primo passaggio è stato ben delineato e metabolizzato, mentre sarà più arduo stabilire e prevedere quale sarà il futuro del gioco e il ruolo che andrà a svolgere l’innovazione tecnologica durante il prossimo decennio. Le premesse per vedere qualcosa di nuovo e di originale, ci sono tutte, sia per il settore del gambling online, sia per l’industria videoludica e in particolare per il gaming più avveniristico. Bisogna quindi tenere d’occhio come si muoveranno alcuni mercati, che da sempre sono stati in grado di dettare la linea. Si pensi al Giappone ma anche allo stesso Nord America, dove mentre vi scriviamo, qualcuno sta mettendo a punto un nuovo

servizio che verrà presto immesso nel mercato multimediale e digitale attraverso i vari store di Google Play o di iTunes e di cui presto sentiremo parlare. Il pubblico maggiormente coinvolto è quello che va dai 38 ai 18 anni, dove le differenze tra giovani uomini e giovani donne, diventano sempre più labili, visto che gli interessi si stanno avvicinando sempre più. Basti vedere le competizioni per gli eSport, che specialmente in Giappone e nel Nord America, coinvolgono utenti di sesso maschile e femminile, uniti da questo tipo di interesse e skill. Verso un’innovazione sempre più presente durante i momenti di svago e di relax.