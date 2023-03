Marcello Lo Giudice si afferma anche a Sotheby’s Parigi

Per Marcello Lo Giudice l’ultima asta parigina di Sotheby’s che si è tenuta il 30 marzo è stato l’ennesimo successo. Il quadro “Eden primavera”, partito da una stima oscillante tra i 24.000 e i 35.000 euro, è stato venduto a 95.250, dopo una battaglia a colpi di puntate sempre più alte, confermando che l’artista siciliano è apprezzatissimo dai critici e dai collezionisti. La tela già esposta alla cinquantanovesima Biennale di Venezia è definita da Lo Giudice “una rappresentazione idilliaca e una contemplazione lirica della stagione più bella”.

Marcello Lo Giudice è sicuramente uno dei più interessanti rappresentanti dell’arte italiana, forse il più riconosciuto nel mondo.

Infatti, a Parigi Sotheby’s ha messo all’asta, insieme a quella di Lo Giudice, 140 opere di maestri che hanno segnato la storia dell’arte contemporanea: da Lucio Fontana a Andy Warhol, da Francis Bacon a Alighiero Boetti, da Hans Hartung a Igor Mitoraj, da Antoni Tàpies e Damien Hirst, solo per citarne alcuni.

“Pittore tellurico” è stato definito dal critico Pierre Restany, ed è uno dei più influenti protagonisti del ‘neoinformale’ a livello internazionale. Le sue tele – esposte più volte alla Biennale di Venezia, al Palazzo Reale di Milano, al Maxxi di Roma, e all’estero da New York fino a San Pietroburgo- evocano una natura trasfigurata, in una continua ricerca artistica unita all’impegno per salvare il nostro pianeta.