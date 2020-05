Abbrozzante naturale: come abbronzarsi a casa

L'abbronzante naturale non dovrebbe mai mancare nelle nostre case, se si desidera un'abbronzatura perfetta e sicura. Scopriamo insieme come usarlo.

L’abbronzante naturale è un prodotto fondamentale, da usare indipendentemente dall’età e dall’appartenenza di genere, per un’abbronzatura perfetta ed omogenea. Data l’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando ormai da mesi, molti si domandano come non rinunciare ad essa, anche stando in casa. Scopriamolo insieme, nei paragrafi che seguono.

Abbronzante naturale

Dagli anni in cui le prime donne hanno iniziato ad abbronzarsi sulla spiaggia ad oggi, fortunatamente, abbiamo fatto molta strada ed imparato cose che, forse, un tempo erano anche poco conosciute o del tutto ignorate. A differenza degli anni passati, oggi, ad esempio, si punta molto di più su un’abbronzatura naturale, certamente omogenea e perfetta, tuttavia, non a scapito della salute delle pelle, l’unica, all’apparenza, a soffrire maggiormente a causa di un’abbronzatura eccessiva, risultato di una lunga esposizione solare.

I fattori diversi da considera per un’abbronzatura naturale e perfetta possono, dunque, essere numerosi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono, come ottenere un’abbronzatura naturale, anche stando in casa, quali sono i benefici che da essa si ricavano e come prendersi ulteriormente cura della propria pelle e della sua salute.

Abbronzante naturale: benefici

La cosa peggiore che possa esistere, a parte i danni che l’abbronzatura può causare alla pelle, è un’abbronzatura disomogenea ed imperfetta. L’emergenza sanitaria di cui il Covid-19 è responsabile, d’altra parte, potrebbe costringerci a trascorrere più tempo in casa e distanziati, ma non potrà mai toglierci la voglia di sole e di un’abbronzatura naturale, anche stando in casa.

Esattamente come se stessimo sulla spiaggia, anche stando in casa, ai fini di un’abbronzatura naturale, che abbia a cuore la nostra salute e quella della nostra pelle, dovremmo seguire dei consigli specifici.

Prima di tutto, dovremmo evitare di esporci al sole senza la giusta protezione solare. Alcuni credono che l’utilizzo di una protezione solare a basso livello sia sufficiente perché, in fondo, ciò che conta è una bella abbronzatura. In realtà, l’utilizzo di una protezione solare ad altissimo livello è estremamente fondamentale, anche se non si è proni alle scottature, per prevenire l’invecchiamento precoce e il cancro della pelle. La protezione solare dovrebbe essere applicata almeno ogni due ore e collo e viso non dovrebbero mai essere trascurati. L’utilizzo di un’abbronzante naturale, poi, potrebbe davvero fare la differenza. Tuttavia, seppur naturale, non bisogna mai puntare su prodotti scelti a caso ed ecco perché, nei paragrafi che seguono, vi presentiamo UltraBronze.

In secondo e ultimo luogo, ciò che conta non è solo abbronzarsi, ma quando abbronzarsi, soprattutto ai fini di un’abbronzatura naturale ed omogenea.

Secondo gli esperti, l’esposizione solare dovrebbe essere evitata tra le 10.oo del mattino e le 16.00 del pomeriggio. Questa è la fascia oraria in cui il sole brucia di più ed è più pericoloso per la nostra salute e la salute della nostra pelle. Stando al mare, ovviamente, evitare questa fascia oraria è impossibile ma, dato che il nostro obiettivo è quello di ottenere un’abbronzatura naturale stando in casa, il consiglio che vi possiamo dare è proprio quello di non esporsi al sole durante queste ore e, se proprio dovesse capitare, ricordate di applicare sempre la protezione solare.

Seguire questi consigli vuol dire ottenere benefici importanti, sia da un punto di vista estetico, per una pelle perfettamente abbronzata, grazie all’utilizzo di un abbronzante naturale, ricco di ingredienti biologici e sicuri per la salute, come poi avremo modo di capire meglio con la lettura del paragrafo successivo, sia da un punto di vista fisiologico, di prevenzione dal cancro e l’invecchiamento precoce.

Il miglior autoabbronzante dell’anno

Uno dei maggiori problemi legati all’abbronzatura è la sua disomogeneità e, se da un lato, i consigli dei paragrafi precedenti, senza alcuna ombra di dubbio, sono efficaci, dall’altro, UltraBronze è il gel professionale di cui si ha bisogno per un risultato perfetto e stabile nel tempo. Composto da ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, per preservarne proprietà e purezza, UltraBronze è un gel abbronzante e naturale che, in un solo minuto, regalerà al vostro corpo un’abbronzatura naturale e omogenea, liberandovi dalla schiavitù delle lampade solari dannose e la lunga esposizione al sole.

Progettato in laboratorio scientifico, dopo ben cinque lunghi ed intensi anni, UltraBronze è sicuro per la salute dell’uomo ed ipoallergenico. La sua formula innovativa e gli ingredienti premium che lo compongono sono stati studiati allo scopo di proteggere la pelle nel tempo, anche grazie all’Olio di Germe di Grano, il primo principio attivo, la vera essenza di UltraBronze, che nutre ed idrata la pelle durante l’applicazione stessa del prodotto. Grazie alla sua azione immediata e ai benefici è riconosciuto da esperti e consumatori come l’autoabbronzante dell’anno.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

UltraBronze regala l’abbronzatura dei vostri sogni, nel momento in cui lo desiderate e, data l’emergenza sanitaria che, ormai da mesi, ci interessa, quest’estate, se non ci si sente al sicuro, si potrà comunque contare su un’abbronzatura perfetta e naturale.

Di facile e sicura applicazione, applicate qualche goccia di UltraBronze sul corpo, massaggiate fino al totale assorbimento e, dopo solo un minuto, noterete già la differenza tra il prima e il dopo.

UltraBronze è un abbronzante naturale che non sporca e non unge la pelle, al contrario, la nutre e la idrata, per un’abbronzatura omogenea e naturale.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. UltraBronze è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto, è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, facendo attenzione a non tralasciare alcun dettaglio. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi di spedizione aggiuntivi. Attualmente, UltraBronze è in promozione a 49,00 €, anziché 82. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.