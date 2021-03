MG MotoStore, passione per le due ruote e sconti su grandi marchi

Particolarmente nutrita la selezione di caschi, in cui figurano centinaia di modelli integrali, componibili, jet, demi-jet, modulari, motocross, vintage e persino caschi per bambino.

Abbigliamento, caschi e accessori moto dei migliori marchi, a prezzi competitivi e con extra sconti nel carrello. È MG MotoStore, l’e-shop a misura di centauro. Fondato a Palermo nel 1998 come negozio tradizionale, approda sul web e conquista fin da subito la fiducia di migliaia di motociclisti orientati alla qualità.

Il tratto distintivo di www.mgmotostore.com è l’attenta e costante selezione. Compongono l’offerta solo i brand più prestigiosi e apprezzati, come Agv, Givi, Nolan, Rev’it, Alpinestars, Momodesign, Schuberth e Shoei. Tutti garanzia di elevati standard di sicurezza, comfort e materiali resistenti.

Particolarmente nutrita la selezione di caschi, in cui figurano centinaia di modelli integrali, componibili, jet, demi-jet, modulari, motocross, vintage e persino caschi per bambino. Del catalogo fanno parte anche giubbotti, giacche, pantaloni, guanti e tute da moto. A cui si aggiungono stivali, protezioni, bauletti, interfoni e tanto altro ancora.

I prezzi sono competitivi sull’intera proposta, raggiungendo la massima convenienza nella sezione Outlet, con sconti fino al 70%. Basta scorrere i prodotti per trovare le migliori offerte per acquistare il casco vintage, il giubbotto o i pantaloni da moto.

Al cliente sono dedicate massima assistenza e tutela in ogni fase dell’acquisto. Le transazioni sono sicure: avvengono via carta di credito, bonifico bancario e PayPal, con i protocolli di sicurezza Secure Sockets Layer 3.0 e HTTPS. I dati dei pagamenti sono quindi criptati e gestiti direttamente dall’istituto bancario. Il motociclista ha inoltre la possibilità di dilazionare il costo dei prodotti in tre rate senza interessi.

Un’opportunità fornita dall’e-commerce grazie alla partnership con Scalapay.

A garantire una shopping experience sempre all’altezza delle aspettative è l’impegno quotidiano dello staff, che supporta il cliente in ogni fase dell’acquisto, anche con consigli sulla scelta del prodotto ideale per le sue esigenze. L’assistenza è multicanale: via telefono (+39 091 325241), e-mail (info@mgmotostore.com), WhatsApp (+39 366 7256992) e chat online.

La spedizione è veloce e gratuita per importi superiori a 200 euro. Per garantire al cliente l’integrità del prodotto, MG MotoStore si rivolge solo a società di logistica di comprovata esperienza.

Rendi unico ogni viaggio con caschi e abbigliamento moto di alta qualità ai prezzi che non ti aspetti: visita www.mgmotostore.com.