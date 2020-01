Denti gialli: le principali cause e come sbiancarli

I denti gialli sono una condizione comune, che può dipendere da cause interne o esterne al soggetto interessato. Scopriamo quali sono e come intervenire.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause principali alla base dei denti gialli, una condizione comune, che può essere legata, nella maggior parte dei casi, anche ad abitudini e comportamenti sbagliati, da parte del soggetto interessato, nei confronti della sua igiene orale. Scopriamo, infine, come sbiancarli autonomamente, con l’utilizzo di prodotti naturali.

Denti gialli

La cattiva igiene orale è responsabile di carie, placche, tartaro e decolorazione dentale. Sebbene molte di queste condizioni si risolvono con delle procedure veloci e costose, allo stesso tempo, molte altre permangono nel tempo, soprattutto quando sono la conseguenza di atteggiamenti e abitudini sbagliate che, il soggetto interessato, a volte anche inconsciamente, mette in pratica.

La decolorazione, in modo particolare, può anche essere una condizione naturale, conseguenza dell’età che avanza ma, fortunatamente, ci si può anche ritenere fortunati di vivere in un’epoca come la nostra, dove il progresso e l’evoluzione ci hanno messo in mano gli strumenti necessari per correggere ciò che non ci piace di noi stessi, per riacquistare quella fiducia da tempo perduta.

Infine, trascurare l’igiene del cavo orale può anche voler dire aumentare il rischio di contrarre patologie importanti, a volte dalle conseguenze drammatiche e irreversibili, e compromettere lo stato di salute generale del proprio organismo.

Scopriamo insieme, dunque, nei paragrafi che seguono, come prenderci cura della salute della nostra bocca.



Denti gialli: le cause

Le decolorazione è la conseguenza di una serie di cause e fattori diversi, che possono comparire singolarmente o in concomitanza, legate, nella maggior parte dei casi, all’incapacità da parte del soggetto di prendersi cura della sua bocca o, semplicemente, da una serie di abitudini sbagliate, che possono essere messe in atto anche inconsapevolmente.

Quelle che seguono sono le cause principali di denti gialli o decolorazione dentale:

Alimentazione . Il consumo abituale di alimenti a base di tannini, una delle sostanze che si ritrovano anche nel vino rosso, il caffè, le bevande gassose e le bevande alcoliche, in generale, possono penetrare nello smalto dei denti, provocando, a lungo andare, decolorazione e ingiallimento;

. Fumo di sigaretta . Il fumo di sigaretta è la causa principale dell’ingiallimento dei denti, responsabile anche della comparsa di macchie e condizioni di varia natura, che tendono a permanere nel tempo, provocando, in alcuni casi, anche conseguenze più drammatiche. Si può prevenire una simile condizione smettendo di fumare, lavando regolarmente e adeguatamente i denti, passando il filo interdentale;

. Un’esposizione eccessiva al fluoro, una condizione specialmente tipica dei bambini, può provocare l’ingiallimento dei denti; Farmaci e patologie . I pazienti chemioterapici sono soggetti alla decolorazione dentale e la comparsa di macchie sui denti. Allo stesso modo, i soggetti che assumono regolarmente i farmaci per trattare l’asma o l’ipertensione sono maggiormente esposti a decolorazione dentale;

. Cattiva igiene orale . I soggetti che non sono in grado di prendersi adeguatamente cura della propria igiene orale sono maggiormente esposti alla decolorazione e altre patologie del cavo orale.

. I soggetti che non sono in grado di prendersi adeguatamente cura della propria igiene orale sono maggiormente esposti alla decolorazione e altre patologie del cavo orale. Età. I denti gialli, in alcuni casi, possono anche essere la conseguenza dell’età che avanza.

Come sbiancarli senza dentista

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, la cattiva igiene orale può dipendere da una serie di fattori, che possono essere legati o meno ad atteggiamenti e abitudini sbagliate da parte del soggetto interessato.

Il modo migliore per preservare la salute del cavo orale e dei denti è quello di prevenire. Tuttavia, in alcuni casi, l’ingiallimento dei denti è una condizione che compare, nonostante le buone intenzioni e gli atteggiamenti corretti.

Se fino a non molto tempo fa le costose e regolari sedute dall’igienista dentale erano l’unica possibilità di cura e prevenzione, oggi, possiamo contare su una serie di soluzioni naturali che si occupano della pulizia completa e accurata del cavo orale, autonomamente e professionalmente.

