Oggi il vertice di negoziato Ucraina-Russia: cosa aspettarsi e cosa no

Nessun cessate il fuoco e un paese ospitante che è schierato con Putin: cosa aspettarsi dal delicato vertice sui margini di negoziato Ucraina-Russia

Oggi è in agenda il cruciale vertice in Bielorussia per verificare i margini di negoziato nella guerra Ucraina-Russia e l’incontro fra di due “Vladimiro”, Zelensky e Putin per assicurare la fine delle ostilità è forse uno dei passi più delicati della storia recente.

Le due delegazioni si incontreranno “in casa” del presidente bielorusso Alexander Lukashenko che aveva offerto garanzie di sicurezza, assumendosi “la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimarranno a terra durante il viaggio e l’incontro della delegazione ucraina”. Il longevo presidente però non ha parlato di truppe a terra.

Cosa aspettarsi dal vertice Ucraina-Russia di oggi

Attenzione, ci sono segnali positivi e negativi a traino del summit: il semplice fatto che quel summit ci sia è fra i primi e il fatto che non abbia comportato un cessate il fuoco svetta fra i secondi.

Insomma, i due parleranno di pace mentre si fanno attivamente la guerra, non proprio una premessa rosea. In un video Zelensky aveva detto di non aspettarsi molto dall’incontro di oggi: “Lascia che ci provino, così nessun cittadino ucraino aavrà alcun dubbio sul fatto che io, come presidente, ho cercato di fermare la guerra quando c’era anche una piccola possibilità”.

La Bielorussia ospita il summit ma è coinvolta

E i segnali che arrivano da casa Lukashenko forse allo scetticicmo di Zelensky danno polpa.

Perché? Innanzitutto perché la Bielorussia non è paese neutrale ed è stata sponda passiva ma consenziente al piano di invasione dell’Ucraina, poi perché una fonte Cia ha “soffiato” al Washington Post che Minsk potrebbe affiancare con i suoi parà le truppe russe giusto dopo essersi scrollata di dosso con un referendum burletta il fardello strategico di “paese non nucleare”.