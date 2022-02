Nuovo video messaggio di Zelensky: “I russi attaccano anche le ambulanze”

Dopo quella che lui stesso ha definito una "notte brutale" arriva il nuovo video messaggio di Volodymyr Zelensky: “I russi attaccano ormai di tutto"

Dopo quella che lui stesso non ha esitato a definire una “notte brutale” arriva un nuovo video messaggio di Volodymyr Zelensky nel quale il capo di stato di Kiev dice: “I russi attaccano anche le ambulanze”. Poi, sui negoziati offerti da Mosca in queste ore il presidente ucraino si è reso disponibile ma non in Bielorussia, che lui considera di fatto un paese nemico ed alleato collaborante della Russia e non certo neutrale.

Ad ogni modo nel suo nuovo messaggio in video il presidente ucraino ha rilanciato il suo appello ai tribunali internazionali mettendo all’indice la brutalità delle forze di invasione della Federazione Russa.

Ha detto Zelensky: “Attaccano anche le ambulanze. Gli obiettivi dei russi non sono solo militari”. Dopo i bombardamento su Kiev e gli scontri accesissimi a Kharkiv l’ormai ex comico e capo dello stato ucraino è sempre più uomo simbolo della resistenza.

Ha spiegato ancora Zelensky: “I russi stanno attaccando qualsiasi cosa, comprese le ambulanze”. Proprio in queste ore trapela sempre più insistentemente la notizia per cui il Cremlino sarebbe fattualmente pronto a trattare.

Si ai negoziati offerti da Mosca ma “certo non a Minsk”

La proposta è quella dell’invio di due delegazioni dei contendenti in Bielorussia, a Minsk. Tuttavia il presidente ucraino, che ha fiutato la trappola non solo protocollare a contare gli endorsement di Lukashenko a Putin, ha spiegato che per come la vede lui i negoziati possono svolgersi ovunque, ma non certo “in un Paese dal quale volano i missili verso il mio”.