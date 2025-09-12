Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Mameli, in Ogliastra, avvenuto il 1 marzo 2025. E’ stato infatti arrestato un uomo di ventisette anni.

Ogliastra, sei mesi fa l’omicidio di Marco Mameli

Era il 1 marzo del 2025, durante una festa di Carnevale in piazza a Bari Sardo, in Ogliastra, quando il 22enne Marco Mameli, di Ibono, fu ucciso.

Un altro ragazzo, Andrea Contu, di anni 26, rimase invece ferito. L’omicidio di Mameli e il ferimento di Contu sono avvenuti al culmine di una lite tra giovani in piazza. Ora, sei mesi dopo l’omicidio, un’importante svolta nelle indagini: è stato infatti arrestato un 27enne, accusato di aver ucciso il 22enne.

Ogliastra, svolta nelle indagini per omicidio di marzo: arrestato ventisettenne

Sei mesi dopo l’omicidio di Marco Mameli, avvenuto in Ogliastra durante una festa di Carnevale in piazza lo scorso 1 marzo, c’è stata un’importantissima svolta nelle indagini. E’ stato infatti arrestato un uomo di 27 anni, ovvero Giampaolo Migali, di Girasole, con l’accusa di omicidio. Migali, tra l’altro, dopo il fatto, si era autoaccusato del ferimento di Andrea Contu, anch’egli, come al vittima, di Ibono. Migali è stato portato dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro nel carcere San Daniele a Lanusei.