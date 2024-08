L’Iba ha deciso di offrire un premio alla pugile italiana Angela Carini, dopo il ritiro dal match contro Khelif.

Olimpiadi, l’Iba offre un premio ad Angela Carini dopo il ritiro dal match contro Khelif

L’Iba è intervenuta sul caso Khelif, attraverso il presidente Umar Kremlev, che ha spiegato di voler assegnare un premio alla pugile italiana Angela Carini. “Non riuscivo a guardare le sue lacrime. Non sono indifferente a queste situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni combattente. Non capisco perché uccidano la boxe femminile” ha dichiarato Kremlev.

L’Iba sul caso Khelif: “Solo le atlete idonee dovrebbero gareggiare sul ring, per questioni di sicurezza”

“Solo le atlete idonee dovrebbero gareggiare sul ring, per questioni di sicurezza” ha aggiunto Kremlev. Khelif, riprendendo la terminologia dell’Istituto Superiore di Sanità, è “intersex“, ovvero ha variazioni innate nelle caratteristiche del sesso, presenti fin dalla nascita, che non rientrano nelle nozioni del corpo femminile. Il Cio le ha consentito di partecipare alle Olimpiadi, ma l’Iba l’aveva esclusa dalla finale del 2023 a Nuova Delhi. Per questo motivo l’Associazione ha dichiarato che riconoscerà un premio in denaro a Angela Carini “come se fosse una campionessa olimpionica“.