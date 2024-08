È certamente Gianmarco Tamberi il grande deluso dell’edizione delle Olimpiadi di Parigi 2024, per quanto riguarda il team italiano. Il capitano azzurro aveva iniziato la sua spedizione come portabandiera e sognava di potersi regalare il bis d’oro nel salto in alto dopo lo splendido risultato di Tokyo 2020.

Olimpiadi, Tamberi sta male e non sfonda nella finale di salto in alto

Ce l’ha messa tutta Gianmarco Tamberi, ma le sue precarie condizioni fisiche non gli hanno permesso di essere competitivo come tutti si aspettavano. Il campione olimpico in carica di salto in alto aveva nelle corde la possibilità di fare il bis a Parigi, ma le coliche renali che lo hanno colpito non gli hanno dato chance. Tamberi è riuscito comunque ad arrivare in finale, ma nel momento più importante non è stato in grado di superare la misura di 2 metri e 27 cm. Eliminato, lo sconforto si leggeva sul suo volto. Forse per lui era l’ultima occasione di poter risalire su un podio olimpico.

Il messaggio social di Gimbo

Passato qualche giorno, Tamberi è tornato sui social per parlare ai propri fan. Tantissimi italiani che nel momento più difficile gli sono stati accanto, facendo il tifo per lui: “Voglio solo dirvi grazie. Grazie a tutti voi perché state trasformando, con le vostre parole, in un impresa quello che io vivo dentro di me come una delusione ed un enorme fallimento. Grazie di essermi stati al fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante. Grazie perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccola vittoria riesco a vederla, e questa vittoria siete voi”. Il messaggio del campione italiano, termina così: “L’infinità di persone che ieri ha creduto in me, nonostante tutto, mi commuove, Avrei voluto vincere anche solo per voi, per rendervi fieri di me come mai prima d’ora… Ma vi garantisco che in questo momento, leggervi e sentirvi comunque orgogliosi anche solo per averci provato, riempie una parte di questo grande vuoto che ora sento dentro“.

La dolce dedica della moglie Chiara

Anche sua moglie Chiara ha voluto scrivere un messaggio sui social. Una dolce dedica a Gimbo, che per scendere in pedana ce l’ha messa davvero tutta: “In pochi sanno tutto quello che hai fatto per arrivare fino a qui, per arrivare a quella gara. Probabilmente solo noi o forse solamente tu. Fino a pochi giorni fa sembrava tutto andar bene e poi… Un problema dopo l’altro, come se il destino non volesse proprio farti scendere in quella pedana. Sono estremamente orgogliosa di te! So che ti piace stupirmi e ti giuro amore mio che non avrei mai pensato che potessi fare tutto ciò! Tu Sei il mio oro!“