Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il villaggio olimpico ha vissuto un momento di grande emozione: Hilary Knight, capitana della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio, ha fatto una proposta di notte alla pattinatrice di velocità Brittany Bowe, regalando all’amore un posto accanto alle medaglie.

L’amore tra le piste e il ghiaccio di Milano-Cortina 2026

Non è stata solo la corsa alle medaglie a dominare i riflettori dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Nel villaggio olimpico, infatti, si è consumato un momento romantico che ha emozionato tutti: la capitana della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio, Hilary Knight, 36 anni, ha chiesto alla pattinatrice di velocità Brittany Bowe, 38 anni, di sposarla.

In un video condiviso su Instagram, Knight, in divisa Team USA, si inginocchia mostrando un anello color argento con una pietra blu. Bowe, visibilmente commossa, accetta e le salta tra le braccia tra gli applausi dei presenti. “Le Olimpiadi ci hanno fatto incontrare. E queste ci hanno reso per sempre“, si legge nel post condiviso dalla coppia.

Per Bowe, detentrice di due bronzi olimpici, Milano-Cortina si chiude senza medaglie, ma con l’anello al dito; mentre Knight, già con quattro medaglie olimpiche in bacheca, punta a conquistare una quinta nella finale dell’hockey femminile contro il Canada: in caso di vittoria sarebbe il suo secondo oro, altrimenti la quarta medaglia d’argento.

“Innamorate da Pechino 2022”. Olimpiadi, proposta di nozze da sogno per le due campionesse

Le due atlete si sono conosciute ai Giochi di Pechino 2022, disputati ancora sotto restrizioni anti-Covid, e da allora sono inseparabili. Knight ha raccontato a Olympics.com che “avere quella connessione umana, anche solo passeggiando a distanza, è stato davvero speciale“. Bowe ha ammesso di aver capito molto in fretta che la campionessa di hockey sarebbe stata parte della sua vita a lungo.

A rendere tutto ancora più speciale, la cantante Taylor Swift ha inviato pubblicamente le sue congratulazioni: sulla scatolina dell’anello era incisa una frase della sua canzone «The Alchemy», “Honestly, who are we to fight the alchemy?“. Questa è già la seconda proposta di matrimonio registrata in questa edizione dei Giochi, dopo quella della sciatrice statunitense Breezy Johnson al traguardo del superG da parte del fidanzato Connor Watkins.