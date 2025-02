Olly rinuncia all'Eurovision, Lucio Corsi pronto a subentrare

La rinuncia di Olly all’Eurovision

Federico Olivieri, noto come Olly, ha ufficialmente comunicato la sua decisione di non partecipare all’Eurovision Song Contest 2025. La notizia ha colto di sorpresa molti fan e addetti ai lavori, considerando che il cantautore genovese aveva trionfato al Festival di Sanremo. La sua rinuncia ha aperto la strada a Lucio Corsi, secondo classificato al festival, che ha prontamente accettato l’invito a rappresentare l’Italia nella kermesse canora europea.

Le reazioni nel mondo della musica

La decisione di Olly ha suscitato una serie di reazioni nel panorama musicale italiano. Emma Marrone, ex concorrente di Amici e rappresentante dell’Italia all’Eurovision nel 2014, ha commentato la situazione con un tweet ironico. Ha espresso la sua gioia per la scelta di Corsi, ma ha anche scherzato sul suo passato, ricordando il suo quattordicesimo posto con il brano “Apnea”. La Marrone ha dimostrato di avere un buon senso dell’umorismo, facendo riferimento al suo ventunesimo posto all’Eurovision, un’esperienza che sembra aver accettato con autoironia.

Le motivazioni di Olly

In un lungo post sui social, Olly ha spiegato le ragioni della sua scelta. Ha sottolineato che la decisione non è stata facile e che ha richiesto una profonda riflessione. L’artista ha dichiarato di aver bisogno di tempo per riconnettersi con se stesso dopo il trionfo sanremese. Ha affermato: “Non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo”. Olly ha riconosciuto l’importanza dell’opportunità di calcare il palco dell’Eurovision, ma ha preferito seguire il suo istinto e vivere il suo sogno con i propri tempi.

Il futuro di Lucio Corsi

Lucio Corsi, che subentra a Olly, ha espresso la sua felicità per l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision. Ha dichiarato: “Ci vediamo all’Eurovision Song Contest. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento e quindi rincorrerò gli strumenti anche stavolta”. La sua disponibilità e il suo entusiasmo potrebbero portare una ventata di freschezza alla competizione, e i fan sono già in attesa di vedere cosa porterà sul palco europeo.