Oltre 500 produttori leader di utensili di qualità in un click con Hoffmann Group

Con 50 sedi in tutto il mondo, Hoffmann Group può contare su oltre 135mila clienti ed è il primo operatore in Europa per gli utensili di qualità.

L’obiettivo di Hoffmann Group è chiaro: offrire tutto quello che serve per semplificare il lavoro dei propri clienti. Un impegno che passa da un’offerta articolata in più di 500mila tra articoli e utensili di qualità, in grado di garantire affidabilità e funzionalità in ogni condizione lavorativa, anche le più difficili. I marchi a cui fa riferimento la proposta sono 500 produttori leader a livello internazionale.

I marchi che compongono la proposta fanno riferimento alle eccellenze del mercato degli utensili: 3M, AEG, Elten, Fetra, Hazet, Lukas, Knipex, Käfer, JBO, PB Swiss Tools, Scangrip, Tesa, solo per citarne alcuni.

Un’offerta che coniuga un’attenzione alla qualità con la completezza. Sono infatti disponibili utensili professionali per ogni settore di applicazione: asportazione truciolo, serraggio, metrologia, abrasivi, utensili manuali, utensili da officina, dispositivi di protezione individuali e arredamento industriale.

Quanto invece alle tipologie di prodotti, i clienti possono approfittare di mandrino autocentrante, dischi per troncatura, nastri di tela abrasiva, comparatori di sicurezza, calibri di precisione, forbici per elettricisti, set di chiavi esagonali, lame per sbavatura, chiavi combinate, contropunta tornio e moltissimi altri.

Hoffmann Group dispone di un’esperienza internazionale che lo ha reso il primo operatore in Europa per gli utensili di qualità. Il catalogo può essere consultato in pochi istanti e con altrettanta semplicità è possibile completare l’acquisto. La digitalizzazione dei processi consente di ottimizzare tempi ed efficienza, fattori essenziali per aziende e professionisti.

Il supporto clienti multicanale non riguarda solo la possibilità di contatto attraverso telefono ed email. Viene messa infatti a disposizione, su www.hoffmann-group.com, una chat tecnica pronta a fornire risposte a ogni dubbio. Il customer service si distingue per l’elevata specializzazione.

