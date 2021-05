Ombrelloni da giardino: i modelli migliori

Gli ombrelloni da giardino arricchiscono l'angolo verde della casa abbellendolo e sono di vari modelli in modo che ognuno possa scegliere il più adatto.

Durante la primavera o l’estate, quando le giornate sono soleggiate, non c’è cosa migliore che godersi un po’ di tempo all’aria aperta. Chi ha uno spazio verde ne può approfittare e non possono mancare gli ombrelloni da giardino per rendere ancora più suggestivo il tutto.

Ombrelloni da giardino

Un accessorio fondamentale per ricavare una zona d’ombra e proteggersi dal sole, ma anche da sguardi indiscreti in modo da godersi il totale relax all’aria aperta. Ovviamente, al momento della scelta degli ombrelloni da giardino, bisogna anche considerare dove collocarlo.

Le dimensioni tendono a variare anche in base a dove si ha intenzione di metterlo. Inoltre, si differenziano anche in base ai materiali che devono essere solidi e resistenti in modo da difendersi dalla pioggia, ma anche dal vento.

Sicuramente un accessorio perfetto per godersi il relax del proprio giardino lontano da sguardi indiscreti.

I materiali quali acrilico, poliestere e anche cotone sono quelli maggiormente diffusi in commercio e perfetti per la zona giardino a casa. Il poliestere è un ottimo materiale, ma con il tempo tende a sbiadire, mentre l’acrilico ha una qualità maggiore, oltre a essere antimacchia e anche idrorepellente. Il cotone è una soluzione ecosostenibile per chi ha a cuore l’ambiente.

La forma dell’ombrellone può anche essere scelta in base al tipo di tavolo in modo da creare un tutt’uno che sia completo.

Sicuramente gli ombrelloni da giardino, non sono solo ottimi per proteggersi dall’ombra e dallo sguardo dei vicini, ma permettono anche di avere uno spazio di piacere e gioia all’interno della propria casa in modo da sfruttarlo nelle giornate di bel tempo. Le tonalità chiare nelle sfumature del blu sono da preferire proprio perché respingono i colori chiari.

Ombrelloni da giardino: modelli

Per chi sta pensando di ampliare la zona verde di casa, aggiungendo degli ombrelloni da giardino, sappiate che la scelta non è facile perché in commercio si trovano tantissimi modelli tra cui scegliere a seconda delle dimensioni ed esigenze di ciascuno. Si trovano anche modelli di ombrelloni da giardino che sono richiudibili e che occupano meno spazio. Sono accessori che, nel momento in cui non si usano, si possono chiudere e riporre nel garage di casa.

I modelli in commercio si distinguono per le forme e le dimensioni che possono essere quadrati, rettangolari, ma anche rotondi. Alcuni modelli hanno varie tipologie di parasole: colorate, a tinta unita, in cotone, ecc. Ci sono modelli che si differenziano per il tipo di apertura: a manovella, classica, comando a distanza, ecc.

I modelli si dividono in tre grandi categorie: con braccio centrale perfetti per chi ha poco spazio, quindi perfetti per un tavolino e un paio di sedie. Ci sono anche di dimensioni più grandi dalla forma rettangolare o quadrata con il piede centrale che permette una buona stabilità e solidità.

Gli ombrelloni con braccio laterale sono più grandi e riescono a dare abbastanza ombra. Non ingombrano e facilitano l’angolazione della zona ombra. Infine, vi sono le vele ombreggianti, considerate l’ultima novità in questo settore che sono molto leggeri, forti e anche resistenti. Per chi ha uno spazio piccolo e ristretto, si consiglia un giardino con supporto centrale.

