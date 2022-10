Ome (Brescia), trattore si rovescia e schiaccia un uomo: muore a 69 anni

Un dramma si è consumato nel bresciano a Ome. Un uomo è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore sul quale si trovava alla guida. Aveva 69 anni.

Nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre, a Ome in provincia di Brescia si è consumato un terribile dramma. Un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava sul suo trattore. Il mezzo dopo essersi ribaltato, ha travolto l’uomo che è morto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Ome (Brescia), trattore si rovescia e travolge un uomo di 69 anni

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio intorno alle 15.30 in via San Lorenzo, in una zona non molto distante dall’orto Botanico delle Conifere. L’uomo – riporta “Il Giornale di Brescia” – si serviva del trattore per raccogliere la legna e pare che il ribaltamento del veicolo sia stato dovuto alle condizioni del terreno che, in quei momenti era bagnato.

L’impatto sarebbe stato quindi tale da non lasciare all’uomo alcuno scampo.

L’intervento dei soccorsi

Infine sono giunti sul posto gli operatori sanitari, questi ultimi con due ambulanze e l’elisoccorso. Con essi anche i vigili del fuoco che sono stati impegnati nell’estrazione della vittima dal veicolo. Ogni tentativo di salvarlo sarebbe stato purtroppo vano.

Non è stato dunque possibile fare altro se non dichiararne il decesso. Spetterà invece ai Carabinieri fare luce sulla dinamica dell’incidente.