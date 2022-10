Morto in casa per un malore a 40 anni: trovato dalla moglie, lascia due figli piccoli

La famiglia Mannarelli ha vissuto un vero e proprio dramma: la moglie Daniela trova il marito Marco morto in casa a Civitanova per un malore

Marco Mannarelli è morto a causa di un improvviso malore a soli 40 anni. A trovare il suo corpo senza vita, steso nella loro casa di Civitanova, è stata la moglie Daniela. L’uomo lascia, oltre alla donna, anche due figli piccoli.

La famiglia Mannarelli di Civitanova ha vissuto nei giorni scorsi una vera e propria tragedia. Marco Mannarelli è stato trovato morto e steso a terra dalla moglie Daniela all’interno della loro casa. Ad ucciderlo un improvviso malore, che ha raggiunto Marco quando nell’appartamento non c’era nessuno. La moglie, appena fatta la sconvolgente scoperta ha chiamato i soccorsi, ma per Marco non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è deceduto all’età di 40 anni.

La vita di Mar o e i funerali a Roma

Marco Mannarelli era un uomo originario di Roma che solo da pochi anni si era traferito a Civitanova, la città della moglie. Marco e Daniela avevano costruito una bellissima famiglia con la nascita dei due figli, un maschio di tre anni e una femmina nata da un anno. I funerali dell’uomo si svolgeranno a Roma.