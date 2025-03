Omicidio a Foligno: donna arrestata per la morte del padre

Una donna di 43 anni è accusata di aver ucciso il padre 75enne in circostanze misteriose.

La scoperta del corpo

Il 14 marzo, una donna di 43 anni ha allertato le autorità per segnalare il decesso del padre, un uomo di 75 anni, nella loro abitazione a Foligno, in provincia di Perugia. Quando il medico curante è giunto sul posto, ha trovato il corpo dell’anziano in uno stato di mummificazione, il che ha sollevato immediatamente sospetti. La situazione ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno avviato un’indagine approfondita.

Indagini e autopsia

Le indagini hanno rivelato che la morte dell’uomo risaliva a circa un mese prima della segnalazione. L’autopsia ha escluso cause naturali, suggerendo invece che il decesso fosse il risultato di un’azione violenta, in particolare di uno “strozzamento”. Questo ha portato a un inasprimento delle accuse nei confronti della donna, che è stata fermata dai carabinieri mentre si trovava in una struttura ricettiva della zona.

Le conseguenze legali

Attualmente, la donna è in stato di fermo e le autorità stanno continuando a raccogliere prove per chiarire le circostanze esatte della morte del padre. La comunità di Foligno è scossa da questo tragico evento, e le indagini sono seguite con grande attenzione. Si attendono ulteriori sviluppi che potrebbero rivelare dettagli inquietanti su questa vicenda familiare.