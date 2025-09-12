Il presunto assassino dell’attivista ed esponente politico dell’ultra destra statunitense Charlie Kirk è stato arrestato. A darne l’annuncio Donald Trump.

Omicidio Charlie Kirk, l’annuncio di Donald Trump: in custodia il presunto killer

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato in diretta su Fox che il presunto killer dell’attivista ed esponente politico dell’ultra destra statunitense Charlie Kirk è stato arrestato: “con un alto grado di certezza, posso dire che abbiamo preso il killer, è in custodia.

Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo collaborato con la polizia locale, con il governatore, tutti hanno fatto un ottimo lavoro.” Il Tycoon ha rivelato di aver appreso la notizia dell’arresto del sospetto killer solo pochi minuti fa, e che l‘uomo sarebbe stato consegnato alla polizia da una familiare, che quindi lo ha denunciato. Pare infatti che il padre, un uom di fede, lo abbia convinto a costituirsi dopo che “un sacerdote coinvolto nelle forze dell’ordine lo aveva riconosciuto.” Trump anche aggiunto che l’episodio sembra essere un fatto isolato, e non quindi appartenente a una rete.

Omicidio Charlie Kirk, Donald Trump: “Spero che il killer venga condannato a morte”

Donald Trump ha chiesto una risposta non violenta e ha anche annunciato che sarà presente ai funerali di Charlie Kirk. Il Tycoon ha anche aggiunto che spera che il colpevole venga condannato a morte (nello Utah è ancora in vigore la pena di morte): “quello che ha fatto a Charlie Kirk, che era la persona migliore e non meritava questo, merita la pena di morte.”