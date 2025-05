La scomparsa di Antonino Arculeo

Antonino Arculeo, un uomo di 74 anni originario di Partinico, è stato trovato morto nei pressi di Alcamo, in località Acque Calde, dopo essere scomparso il 7 maggio scorso. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione tra i familiari, che avevano denunciato l’allontanamento dell’uomo. Le indagini avviate dalla squadra mobile di Palermo hanno portato a un tragico epilogo, rivelando un omicidio brutale.

Le indagini e gli arresti

Le indagini hanno preso una piega drammatica quando l’autopsia sul corpo di Arculeo ha rivelato la presenza di numerose ferite da arma da taglio e segni di morsi di animali. Inoltre, è emerso che il corpo era stato anche bruciato. La polizia ha arrestato due uomini, Dario Milana, 47 anni, e Gioacchino Leto, 35 anni, accusati di concorso in omicidio e distruzione di cadavere. Gli arresti sono avvenuti dopo che i figli della vittima hanno segnalato la scomparsa del padre e hanno fornito dettagli cruciali riguardo a un incidente stradale che coinvolgeva l’auto di Arculeo la sera della sua scomparsa.

Le confessioni e il movente

Le indagini hanno rivelato che Leto e Milana erano presenti nell’auto di Arculeo al momento dell’incidente. Dopo aver tentato di fuggire, Leto si è presentato in commissariato e ha indicato il luogo dove era stato ritrovato il corpo. Durante l’interrogatorio, ha ammesso di aver partecipato all’omicidio, accusando Milana di essere l’esecutore materiale. Quest’ultimo, tuttavia, ha negato ogni coinvolgimento, affermando di non conoscere Arculeo. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire il movente di questo omicidio, che ha scosso la comunità locale.

Un caso che scuote la comunità

La tragica fine di Antonino Arculeo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e ha messo in luce la violenza che può celarsi dietro le facciate tranquille delle piccole comunità. Gli sviluppi dell’indagine continuano a essere seguiti con attenzione, mentre la polizia lavora per chiarire ogni aspetto di questo caso inquietante. La comunità di Partinico è in lutto e attende giustizia per la vittima di questo brutale omicidio.