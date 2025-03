Omicidio a Nettuno, 37enne ucciso in strada a colpi di pistola: chi è la vittima

Omicidio a Nettuno, 37enne assassinato in strada a colpi di pistola: chi è l...

Agguato mortale in via Lucania, a Nettuno: 37enne ucciso a colpi di pistola nei pressi del parco Palaticci.

L’omicidio avvenuto a Nettuno sembra essere il risultato di un agguato. La vittima si trovava in via Lucania, nei pressi del parco Palatucci, quando sarebbe stata affiancata da uno scooter, seguito immediatamente dagli spari.

Delitto a Nettuno. Un 37enne, originario della provincia di Bari, è stato assassinato con un colpo di pistola al petto in via Lucania, nei pressi del parco Palatucci. L’agguato è avvenuto poco dopo le 21:30 di ieri sera, domenica 23 marzo, e la vittima è stata trovata a terra, riversa in una pozza di sangue.

Sul luogo del crimine sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio e la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi.

Cosimo Ciminiello, 37enne di Modugno, è stato ucciso nella notte di domenica 23 marzo con un colpo di pistola al petto. Potrebbe aver visto in faccia il suo assassino prima di morire.

L’esecuzione è avvenuta a Nettuno, città già commissariata per infiltrazioni della ‘Ndrangheta. Il corpo è stato trovato in via Lucania, vicino al parco Palatucci, dove secondo gli investigatori la vittima spacciava droga. Si ipotizza un regolamento di conti tra gruppi di spaccio ad Anzio, con possibili legami con gli episodi di violenza a Aprilia.

Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi, compresa quella di un regolamento di conti legato al traffico di droga sul litorale. Non si esclude un possibile collegamento con Aprilia, città della provincia di Latina già teatro di scontri tra bande criminali.