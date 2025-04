Il caso di Santo Romano riaccende il dibattito sulla giustizia per i minorenni in Italia

Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso una condanna di diciotto anni e otto mesi di reclusione per un 17enne accusato dell’omicidio di Santo Romano, un giovane di 19 anni ucciso in una lite per un paio di scarpe sporcate. Questo verdetto, che ha suscitato forti reazioni tra familiari e amici della vittima, è stato percepito come un fallimento della giustizia, sollevando interrogativi sulla capacità del sistema di affrontare crimini così gravi commessi da minorenni.

Le reazioni della comunità

All’esterno del tribunale, la folla ha manifestato il proprio dissenso, urlando frasi di protesta contro la sentenza. Filomena Di Mare, madre di Santo, ha espresso la sua indignazione, affermando che “la giustizia ha fallito di nuovo”. Le sue parole rispecchiano il sentimento di impotenza e frustrazione di molti genitori che si trovano a dover spiegare ai propri figli che la giustizia non sempre punisce i colpevoli come dovrebbe. La madre ha sottolineato come il sistema giuridico sembri non avere il potere di fermare la violenza tra i giovani.

Un caso emblematico di violenza giovanile

Il caso di Santo Romano non è isolato. Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un aumento dei crimini violenti tra i minorenni, spesso legati a motivi futili. Questo fenomeno ha portato a un acceso dibattito sulla necessità di riforme nel sistema di giustizia minorile. Mariarca, zia di Santo, ha dichiarato: “Se proviamo a insegnare ai nostri figli il rispetto delle regole e poi vediamo queste cose, siamo in guerra”. Le sue parole evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza dei giovani e la necessità di un intervento più incisivo da parte delle istituzioni.

Il futuro della giustizia minorile in Italia

La sentenza ha riacceso il dibattito sulla giustizia minorile in Italia, con molti che chiedono una revisione delle leggi attuali. La percezione di una giustizia che non punisce adeguatamente i colpevoli di crimini gravi ha portato a una crescente sfiducia nel sistema. I genitori, come Simona, che ha portato il figlio al tribunale, si chiedono quale messaggio venga trasmesso ai giovani: “Se questa è la giustizia, siamo rovinati”. La questione è complessa e richiede un’analisi approfondita per trovare un equilibrio tra riabilitazione e punizione, garantendo al contempo la sicurezza della società.