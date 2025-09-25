Home > Cronaca > Omicidio a Spoleto, fermato 32enne ucraino: era un ex collega di Sagor Bala

Omicidio a Spoleto, fermato 32enne ucraino: era un ex collega di Sagor Bala

Svolta nelle indagini relative alla morte di Sagor Bala, il giovane originario del Bangladesh ritrovato smembrato nei pressi di una stazione ferroviaria, tra via XIV Giugno e via Primo Maggio.

Nell’ultima ora è stato fermato un uomo, conosciuto dalla vittima. Il caso resta avvolto da zone d’ombra: mancano ancora parti del corpo e il movente.

Omicidio a Spoleto: il ritrovamento del corpo

Il corpo di Sagor Bala è stato rinvenuto il 24 settembre, in un sacco nero, nei pressi di una stazione ferroviaria.

Fin dall’inizio, gli inquirenti hanno concentrato i propri sospetti su Dmytro Shuryn, 32enne ucraino ed ex collega della vittima, che si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario, distruzione e soppressione di cadavere.

Shuryn e la vittima avrebbero lavorato nello stesso locale di ristorazione fino a qualche mese fa. Il 18 settembre, giorno della scomparsa di Sagor Bala, l’ucraino si sarebbe offerto di assisterlo con alcuni documenti.

Testimonianze e video decisivi

Risultano decisive le testimonianze raccolte da conoscenti e vicini, che avrebbero aiutato a ricostruire gli ultimi movimenti del 21enne, che sarebbe stato avvistato nei pressi di piazza Garibaldi, poco prima di scomparire e non dare più notizie di sé. Attraverso sistemi di sorveglianza pubblici e privati, gli spostamenti sono stati confrontati con la presenza sospetta nei medesimi luoghi di Shuryn, a conferma dei sospetti della Procura. Il riscontro nel quadro accusatorio ha portato all’ordine di fermo.

Quadro ancora da chiarire: corpo e movente

Il fermo rappresenta una svolta nell’omicidio di Spoleto, ma non ci sono ancora risposte definitive. Parti del corpo non sono ancora state rinvenute, così come non è stato chiarito il movente che avrebbe portato allo smembramento del giovane Bala. Gli inquirenti hanno sequestrato dispositivi, tra cui il cellulare di Shuryn, per sottoporlo a ulteriori analisi. Le indagini proseguono, con l’obiettivo di far luce su ogni dettaglio e restituire giustizia al giovane Sagor Bala.