In provincia di Brindisi, omicidio e suicidio: cos'è successo.

Uomo uccide il vicino di casa

La notizia è degli ultimi minuti. In provincia di Brindisi e, per la precisione, a Villa Castelli, si è consumata una tragedia. Un uomo di 81 anni ha deciso di uccidere il suo vicino di casa che di anni ne aveva 53.

Prima l’omicidio, poi il suicidio

Dopo aver ucciso l’uomo, l’81enne si è suicidato. Una tragedia nella tragedia che sarebbe avvenuta nelle campagne salentine, proprio a Villa Castelli, intorno alle prime luci dell’alba.

Il motivo dell’accaduto

Al momento le indagini sono in corso. I carabinieri stanno facendo chiarezza sul caso e sull’accaduto. Come si legge sull’Ansa, pare che il vicino di casa di 53 anni sia stato colpito dall’anziano sul viso, con dei colpi di fucile. Dopo aver ucciso l’uomo, l’81enne si sarebbe quindi suicidato, sempre mediante l’uso del fucile che aveva con sé.

Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più rispetto alla terribile vicenda avvenuta in Salento. Le indagini proseguiranno e senz’altro si capirà meglio come mai l’81enne ha deciso di arrivare a compiere questo gesto così estremo. Che cosa sarà accaduto con il suo vicino di casa? Perché poi l’anziano ha deciso di togliersi la vita? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.