Omicron 5, Pregliasco: “In estate usiamo le mascherine come fossero occhiali da sole”

Fabrizio Pregliasco ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito alla variante del Covid Omicron 5 e sulla mascherine anti contagio

Il virologo Fabrizio Pregliasco è stato intervistato sul sito web del Gruppo San Donato e ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito alla variante del Covid Omicron 5. L’esperto ha poi fatto riferimento all’uso delle mascherine anti contagio.

Covid, l’intervista a Pregliasco: il rialzo dei contagi

In questi ultimi giorni stiamo vivendo un nuovo rialzo dei contagi Covid, in Italia, ma anche nel resto d’Europa. Un nuovo aumento di casi positivi che forse sorprende per le tempistiche: “Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagi in autunno, ma la presenza di questa nuova variante Omicron BA.5 ci ha sorpreso. Questo virus presenta una contagiosità estrema, superiore addirittura a quella del morbillo e della varicella.”

Cosa fare per contrastarla: vaccinzaione e mascherina

L’estate è alle porte, ma Pregliasco sottolinea che è assolutamente vietato abbassare la guardia: “Per quanto riguarda l’estate, ovviamente, non abbassiamo troppo la guardia, usiamo le mascherine come se fossero occhiali da sole, soprattutto per le persone fragili. È fondamentale, per la convivenza.” Per quanto riguarda le vaccinazioni, l’esperto ha parlato della quarta dose: “Ritengo che gli ultraottantenni debbano assolutamente procedere con la quarta dose di richiamo per dare un rinforzo in più alla risposta immunitaria e alle cellule T della memoria.”