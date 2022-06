Omicron 5, Walter Ricciardi: “Bisogna fare attenzione, è una variante contagiosissima”

Walter Ricciardi, il consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato a parlare di Covid e dei rischi legati a Omicron 5

Il professor Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla sotto variante Omicron 5 del Covid.

Walter Ricciardi su Omicron 5, le parole del professore

Ricciardi, intervistato nel corso del Giornale Radio, in onda su Rai Radio, ha ricordato ancora una volta a tutti gli italiani che occorre mantenere alta l’attenzione nella battaglia contro il Covid: “Si deve stare attenti perché questo virus cerca di eludere quelle che sono le nostre capacità di protezione.

Questa variante purtroppo è contagiosissima. Bisogna essere non preoccupati ma in allerta soprattutto in autunno perché, in questo momento, di fatto c’è un arresto delle vaccinazioni.”

Si tornerà alla situazione del 2020 e 2021?

Secondo il professor Ricciardi, però, non si tornerà più alla situazione disperata del 2020 e di alcuni mesi del 2021: “Non ci sarà, come nella prima ondata o nella seconda ondata, una grandissima pressione sugli ospedali, ma purtroppo ci saranno tante persone a rischio, se sono fragili e se non si vaccinano.” L’esperto ha specificato che Omicron 5, in questo momento, non è la variante dominante in Italia, ma sta crescendo di giorno in giorno.