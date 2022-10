Omofobia in metro a Napoli, due ragazze si baciano e un passeggero: “Mi fate rivoltare lo stomaco”

Un cittadini riprende in un video un chiaro caso di omofobia in metro a Napoli con due ragazze che si baciano e un passeggero accusa "disturbo"

Un chiaro episodio di omofobia in metro a Napoli, con due ragazze che si baciano e con un passeggero che addirittura commenta: “Mi fate rivoltare lo stomaco”. I social e i media danno menzione di un siparietto con commenti beceri e pronta replica dei passeggeri: “Razzista, omofobo e sessista”.

Omofobia in metro a Napoli contro due ragazze

Secondo quanto riportato ad esempio da Napoli Today una coppia di ragazze lesbiche si è lasciata andare ad un bacio in metropolitana, ma la vista di quella effusione normale e spontanea ha “disturbato” un passeggero. L’uomo pare si trovasse a qualche sedile di distanza ma questo non gli avrebbe impedito di iniziare ad “inveire nei loro riguardi”. Insomma, il capo partenopeo di omofobia tiene banco e lo fa anche grazie ad un video ripreso da un passeggero in un treno della metro.

Il commento del passeggero: “Questa è l’Italia”

L’uomo protagonista del video dopo essere stato accusato di discriminazione sulle due ragazze e di altri intervenuti al loro fianco, si sarebbe difeso sostenendo che si sarebbe comportato allo stesso modo se a baciarsi fossero stati due uomini, “ho detto tutti”. Poi una chiosa saccente e antica: “Questa è l’Italia”. Neanche a dirlo gli è arrivata una replica: “Già, questa è l’Italia, è razzista, omofoba e sessista”.