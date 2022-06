“Onda Latina”, nuovo singolo di Lucky dal ritmo cubano -anteprima

Roma, 24 giu. (askanews) – Esce il 24 giugno il nuovo singolo “Onda Latina” di Lucky, cantautore e interprete italiano che da anni esporta la nostra musica a Cuba. Ritmo spumeggiante, melodia orecchiabile, capace di unire il più moderno reggaeton con la tradizionale salsa e la timba cubane. Onda Latina è un brano fresco e ballabile che si propone come una delle vere novità di questa estate 2022.

Come nel tipico stile di Lucky, anche questa canzone regala suoni mai sperimentati fino a prima, accompagnati da un timbro vocale assolutamente originali.

“Non intendo inventare niente ma trovare musica che diverta e faccia ballare”.

Per mantenere fede al suo obiettivo, Lucky ha coinvolto artisti di fama internazionale. Tra questi Christian & Rey, della storica famiglia cubana, da anni sulla scena musicale; Edesio Alejandro e il figlio Christian; la Famiglia Alonso, ossia il nipote di Pacho Alonso e i figli di Pachito Alonso. A rappresentare il suono italiano, con tutta la sua voglia di innovazione, la Little Tony Family che, come faceva il grande cantante romano scomparso ormai nove anni fa, si è tuffata nel progetto lasciandosi coinvolgere dallo spirito libero della musica.

A loro si aggiunge uno dei più grandi esponenti dell’arte contemporanea italiana, Elvino Echeoni. Il brano è prodotto dallo stesso Lucky con l’artista cubana Yolena Alonso, che con lui sviluppa diversi progetti professionali, oltre ad essere sua moglie.