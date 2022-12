OnlyFans, l'ex cameriera Mady Gio: "Guadagno più di 100mila euro al mese"

Mady Gio, all’anagrafe Madalina Ioana Filip, è diventata una vera e propria star di OnlyFans.

Prima di approdare sul social più in voga del momento, faceva la cameriera. Adesso, le sue entrate hanno visto un’impennata.

OnlyFans: Mady Gio diventa una star

Madalina Ioana Filip, in arte Mady Gio, è una ragazza originaria della Romania, ma cresciuta a Varese. Fino a qualche mese fa faceva la cameriera, ma stentava ad arrivare a fine mese. Spinta da alcuni amici, ha aperto un profilo su OnlyFans e adesso guadagna “più di 100mila euro al mese“.

Ospite del programma radiofonico La Zanzara, ha dichiarato:

“Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna. Dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare tutto. (…) È un lavoro come tutti gli altri, è un lavoro che mi piace ed è quasi una benedizione. Prima ero una suora, grazie a OnlyFans mi sono aperta mentalmente”.

Il ‘tariffario’ di Mady Gio

Mady Gio ha ammesso che, per il momento, non debutterà nel porno perché “non sono pronta“. D’altronde, i suoi guadagni sono parecchio alti e le permettono di vivere come preferisce.

Su OnlyFans condivide per lo più foto in intimo e in topless. Il suo punto di forza è proprio il seno, visto che ha una misura large: “un’ottava“. Ha raccontato:

“Io giocavo ai videogiochi su TikTok e Twitch, e i miei fans mi hanno consigliato di fare dei video. Ha funzionato senza fare il nudo da subito. Adesso faccio solo il topless. Un video con il seno scoperto costa 250 euro. Mentre delle foto semplici 70″.

Mady Gio: l’ex marito è il suo manager

Per sua stessa ammissione, il lavoro su OnlyFans non è affatto semplice perché “serve sempre una idea nuova per guadagnare le cifre che prendo io“. Fortunatamente, può contare sull’aiuto dell’ex marito: