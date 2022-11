Hostess si licenzia e approda su OnlyFans: "Guadagno 25mila sterline al mese"

OnlyFans continua a riscuotere grande successo.

Una hostess di nome Alexia Grace ha deciso di licenziarsi per approdare sul social del momento. Dai vecchi guadagni di 1300 sterline al mese è passata a 25mila.

Hostess si licenzia e sbarca su OnlyFans

Alexia Grace era una hostess della compagnia Jet2 e una barista di Costa Coffee. Nel 2020 ha deciso di licenziarsi e aprire un profilo su OnlyFans. All’inizio i guadagni non erano soddisfacenti, ma in poco tempo è riuscita ad avere un successo stratosferico.

“Sono passata da 600 sterline a settimana a guadagnare 25 mila sterline al mese“, ha confessato al Sun.

Alexia Grace: il successo su OnlyFans

Dal 2020 ad oggi, l’ex hostess ha cambiato del tutto la sua vita. Il mese scorso, ad esempio, è stata a Dubai, mentre quello precedente l’ha trascorso in Messico. “La maleducazione dei clienti non mi manca affatto“, ha sottolineato Alexia. In poco più di due anni, la Grace ha guadagnato 270mila sterline grazie a OnlyFans.

La nuova vita dell’ex hostess

Grazie ai guadagni di OnlyFans, Alexia ha comprato una macchina nuova e adesso sogna di acquistare una casa. Ha dichiarato:

“All’inizio ero preoccupata per quello che avrebbero pensato gli altri, ma presto questi pensieri li superi. Molte persone pensano che sia denaro facile ma non lo è, devi dedicargli del tempo. (…) Con Jet2 lavoravo su turni di 12 ore e guadagnavo 1.300 sterline al mese. Inoltre dovevo sorbirmi le lamentele dei clienti. (…) All’inizio non riuscivo ad andare oltre le 500 sterline mensili. Ora invece, sono pronta a comprare casa e potrei anche pagare tutto in anticipo”.