Jessy Bunny, modella di Onlyfans nota per avere un seno gigante, è finita sotto attacco dei suoi stessi follower dopo un video che riproduceva una famosa scena di Baywatch, trasmissione televisiva statunitense degli anni ’90.

Onlyfans, modella con il seno gigante presa di mira dai follower: “Sei ridicola”

La modella di Onlyfans ha un discreto seguito anche sugli altri Social Network, in particolare Instagram. Per dilettare il suo pubblico ha deciso di mettere in scena un’imitazione di una giovane Pamela Anderson, peccato però che il risultato è stato l’opposto. Jessy Bunny si è ripresa mentre correva su una spiaggia con il seno ben in mostra che si muoveva a destra e a sinistra.

Il suoi follower sono stati spietati e alcuni hanno commentato addirittura: “Ti prego smettila, sei ridicola“. Altre persone invece hanno fatto un’osservazione in merito al suo seno gigante scrivendo: “Chissà che dolore, ho male per te“.

Le passioni di Jessy Bunny

Jessy Bunny non ha solo il seno rifatto, ma anche altre parti del suo corpo. La giovane modella ha speso un’ingente somma di denaro per ricorrere alla chirurgia plastica.

Oltre alla passione per l’estetica, Jessy Bunny è anche una fan sfegatata del calcio femminile e tifa Norimberga. La modella aveva infatti dichiarato, in merito alla squadra che supporta, di essere orgogliosa dei risultati che hanno raggiunto le ragazze. Jessy Bunny aveva poi espresso un desiderio: “Vorrei sostenere la squadra di calcio femminile di Norimberga come sponsor con effetto immediato. Questo progetto significa molto per me a livello personale“